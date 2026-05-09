خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویا سادات هاشمی: اواسط اردیبهشت بوی یاس و پیچ امینالدوله میدهد، بوی امتحانات نیم ترم دانشگاه و مدرسه و طعمش شبیه طعم ترد چغاله بادامهای خیس خورده و گوجهسبزهای نمکی دستفروشهای کنار کوچه و خیابان است. اردیبهشتی که طبق روال معمولی آدمها اگر حال و احوالاتشان به قاعده باشد آخر هفتهها خودشان را برای گشت و گذارهای بهاری و سفرهای دور و نزدیک آماده میکنند تا نهایت استفاده را از دوران با شکوه بهار ببرند. اما برای ما ایرانیها که سالمان را با صدای توپ و شلیک جنگ آغاز کردیم اردیبهشت کنار همه قابهای زندگیبخش آن از حواشی مبارزه و جنگ با دشمن دورنمانده است. مردمانی که حالا نزدیک به هفتاد شب است که کف خیابان همه تلاششان را میکنند تا برای رسیدن به صلح در سرزمینشان با همه وجود با سیاهی بجنگند. برای همین اگر نگاهی به اخبار و حواشی آن بیندازید به یک نخ تسبیح واحد میرسید و آنهم اینکه همه اتفاقاتی که نه فقط در ایران بلکه در دنیا درحال رخ دادن است زیر سایه مهمان ناخواندهای به نام جنگ قرار گرفته و همه چیز را تحت الشعاع قرار داده از بالا و پایین رفتن قیمت نفت گرفته تا یاوهگوییهای ناتمام ترامپ و رشادت قهرمانهای نظامی کشورمان که همچنان سفت و سخت ایستادهاند تا تنگه هرمز را در مقابل دست درازیهای اشغالگران بسته نگهدارند و با وجود همه جنگهای نظامی و رسانهای به تمام دنیا ثابت کنند که ایرانی جماعت از سر حرف و موضعش تحت هیچ عنوانی کوتاه بیا نیست. حالا در روزهایی که در عالم خبر، بیش از هر وقت دیگری پرهیاهو و آشوب است نگاهی به چند حواشی در هفته گذشته انداختیم که در فضای مجازی تا حد قابل توجهی بحث برانگیز شد.
ترس دشمن از بود و نبود دلفینهای انتحاری ایران!
یکی از خبرهای حاشیهای که طی این چند روز در دنیا و به خصوص شبکههای اجتماعی سر و صدا به پا کرد ادعای جسی واترز، مجری آمریکایی شبکه فاکسنیوز بود که از وجود دلفینهای انتحاری ایران در خلیج فارس حکایت داشت او گفته بود: « ایرانیها می خواهند برای مسلح کردن تنگه هرمز، به دلفینها مین ببندند. محاصره دریایی تاکنون ۴۵ کشتی را مجبور به بازگشت کرده و اکنون پنتاگون از هوش مصنوعی برای شکار مینهای ایرانی استفاده میکند.» ادعایی که برای برخی مایه تعجب بود و عدهای دیگر نه تنها آن را ضد تبلیغی علیه ایران نمیدانستند بلکه با شنیدن آن شگفت زده شدند. این ادعا واکنش مسئولان ایرانی را در پی نداشت اما وزیر جنگ امریکا را به صحبت وادار کرد تاجایی که او در یک نشست خبری گفت: «نمیتوانم تأیید یا تکذیب کنم که خود ما یعنی آمریکا دلفین کامیکازه داریم، اما میتوانم تأیید کنم که ایران چنین چیزی ندارد.»
قطعی برق مهمان ناخوانده مردم ایران در تابستان امسال
از آنجایی که به دنبال خشکسالی طی سالهای گذشته قطعی برق علی الخصوص در فصول گرم سال پای ثابت زندگی مردم بوده است. امسال هم سر و کله قطعی برق در خبرها زودتر از موعد همیشگی پیدا شد تا مردم پیشاپیش به فکر صرفهجویی برای کاهش هدررفت مصرف آب و برق بیفتند. این در حالی بود که اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور طی اظهار نظری صراحتا آبی پاکی را روی دست و شهروندان ریخت و گفت: «امسال ساعات قطع برق بیشتر خواهد شد. در بخش برق با کسری و ناترازی مواجهیم و امسال شرایط سختتر است» او که علاوه بر خشکسالی صدمات دشمن در جنگ تحمیلی سوم را مزید بر علت میدانست این طور اعلام کرد:«دشمن صدماتی به حوزه انرژی کشور زد. سعی میکنیم به مردم در حوزه صرفهجویی و ناترازی انرژی راهکار ارائه دهیم.[اما] آسیب وارد شده در بخش تولید انرژی فعلا قابل ترمیم نیست.»
نظر عجیب ترامپ درباره جام جهانی فوتبال
خیلی از تحلیلگران یکی از چالشهای ترامپ در جنگ با ایران را فرارسیدن رویداد جام جهانی میدانند چون افزایش قیمت جهانی سوخت تاثیرش را روی این رویداد هم نشان خواهد داد. تاجایی که یکی از خبرهای حاشیهای در این چند روز اظهار نظر عجیب ترامپ درباره این واقعه بزرگ فوتبالی بوده است که با واکنش و حیرت خیلی از رسانهها و کاربران دنیا همراه شد. تاجایی که رئیس جمهور روانپریش امریکا طی گفت و گویی درباره بازی های افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در نهایت وقاحت اعلام کرد: «نمیدانستم که قیمت بلیت بازی افتتاحیه بین تیم ملی آمریکا و پاراگوئه (۱٬۱۲۰ دلار) است. قطعاً دوست دارم آنجا باشم و بازی افتتاحیه را نگاه کنم اما به صراحت بگویم من هم این مبلغ را پرداخت نمیکنم.»
وقتی جنگ ایران ترمز سرعت خودروهای خارجی را میکشد
چک کردن نوسانات قیمت نفت و سوخت حالا دو ماهی است که به یکی از عادات کشورهای خبری تبدیل شده، موضوعی که با بسته بودن تنگه هرمز ادامه دار میشود. تاجایی که مدیر عامل شرکت شل درباره این موضوع ابراز نگرانی کرده بود و از کمبود یک میلیارد بشکهای نفت براثر جنگ علیه ایران خبر داده بود؛ اما همه ماجرا به این موضوع ختم نشد تاجایی که گاردین طی خبری نوشت: «اندیشکده انگلیسی IPPR پیشنهاد داده حداکثر سرعت در شهرها به ۲۰ مایل (۳۲ کیلومتر) و در بزرگراهها به ۶۰ مایل (۹۶ کیلومتر) کاهش یابد تا مصرف سوخت در کشور کم شود.»
ورود مجلس به ماجرا اینترنت پرو
یکی از اتفاقاتی که جنگ بحث اینترنت و قطع بودن دسترسیها به اینترنت بینالملل بود. چیزی که علت آن را به ماجراهای امنیتی و جلوگیری از حملات سایبری دشمن ربط میدادند اما طی یکی دو هفته گذشته موضوعی که اوقات خیلی از ایرانیها را تلخ کرد بحث فروش اینترنت پرو بود تا جایی که بسیاری طی واکنشهای مختلف به پولی شدن و طبقاتی شدن اینترنت و فضای مجازی انتقاد کردند. اتفاقی که طی هفته گذشته باعث ورود مجلسیها به این ماجرا شد و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از این موضوع گفت: «اینکه در جامعه نوعی دوگانگی ایجاد شود و عدهای بتوانند از یکسری امکانات استفاده کنند، بهویژه در بحث سیمکارتهای سفید که یک عده نورچشمی باشند و این مساله بهعنوان امتیاز ویژه مورد استفاده قرار گیرد، قابل قبول نیست. البته بعضاً مشاهده میکنیم در یکسری از جاها نیاز است، اما اینکه این موضوع رها شود و افراد بسیاری بتوانند از آن استفاده کنند و در مقابل، مردم به این فضای تبعیضآمیز نگاه کنند و دچار نارضایتی شوند، این مسئله جالب نیست و این موضوع حتماً باید توسط مسئولان ذیربط پیگیری شود.»
کارزار مالی سلطنت طلبها برای حفاظت از ربع پهلوی!
سلطنتطلبان و رضا پهلوی که در این مدت طی اظهار فضلهای عجیب و غریبی برای جنگ در خاک ایران ابراز خوشحالی میکردند و اسم بمباران و موشکباران دشمن در شهرهای ایران را «کمک امریکا برای ملت» صدا میکردند ولی این چند وقت سس ریختن روی رضا پهلوی را ترور و سوقصد نامیدند. آنها حالا طی یک حرکت عجیبتر در سایتشان کارزاری راه انداخته و از مردم خواستند که برای کمک به حفاظت از جان او هزینه پرداخت کنند. این در حالی است که بسیاری معتقدند خاندان پهلوی بعد از انقلاب ۵۷ هنگام فرارشان به قدر کافی از ثروت و بیتالمال ایرانیها به جیب زده و با خود برده بودند.
وقتی یوز ایرانی جنگ سینمایی را از سعودیها برد
اگر بخواهیم کنار همه خبرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سروقت خبرهای دنیای فرهنگ برویم میتوانیم برایتان از یک اتفاق خوب در دنیای انیمیشن بگوییم؛ تا جایی که طی خبری در یکی دو روز گذشته اعلام شده انیمیشن ایرانی یوز در سینمای روسیه نزدیک به ۲۶۰ دلار فروش داشته است. تاجایی که رسانهها هم نوشتند؛ «این اعداد و ارقام زمانی معنای دقیقتری پیدا میکند که فروش یوز را بگذاریم کنار میزان فروش جهانی «جنگجوی صحرای» سعودیها که به صورت مشترک با آمریکاییها تولید شد و هزینه ساختش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شد. این فیلم میلیون دلاری چقدر فروش جهانی داشته؟ تنها ۲۹ هزار دلار، آن هم فقط در امارات! این یعنی یوز با حضور در روسیه، توانسته نزدیک ۹ برابر جنگجوی صحرا در فروش جهانی درآمد کسب کند.»
