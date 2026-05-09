ورود دو موج بارش و وزش باد به نیمه شمالی کشور در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، بررسی نقشههای همدیدی و آیندهنگری نشان میدهد امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با عبور موج تراز میانی جو از نیمه شمالی کشور، در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، غرب گیلان، شرق سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شرق گلستان و برخی مناطق استانهای اصفهان و یزد افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میدهد.
بر اساس این گزارش، فردا یکشنبه نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شرایط برای افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد فراهم خواهد بود. همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما در مناطق شمال شرق و شرق کشور پیشبینی شده است.
روز دوشنبه در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی افزایش ابر و گاهی رگبارهای خفیف و پراکنده انتظار میرود. با این حال از بعدازظهر این روز، در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما حاکم خواهد شد.
سهشنبه با ورود موج جدید بارشی به غرب کشور، در استانهای کرمانشاه، کردستان، زنجان، اردبیل، همدان، جنوب استانهای قزوین، البرز و تهران و همچنین شمال استانهای مرکزی، قم، اصفهان، لرستان و ایلام افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
چهارشنبه نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، برخی مناطق سواحل دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز و شمال استانهای مرکزی و قم، ابرناکی، رگبار، رعد و برق و وزش باد تداوم خواهد داشت.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.
