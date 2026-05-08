رگبار، وزش باد و گردوخاک در ۱۸ استان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در استان‌های اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، همچنین برخی نقاط استان‌های خوزستان، جنوب ایلام، چهارمحال و بختیاری، قم، غرب و شمال اصفهان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، در بعضی از ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد همراه با خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش روز شنبه در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، غرب گیلان، مازندران، گلستان، تهران، قم، ارتفاعات قزوین، زنجان و البرز، خراسان‌های شمالی و رضوی، سمنان، اصفهان و برخی نقاط یزد، در بعضی از ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و در نقاط مستعد همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

شایان ذکر است شنبه شدت بارش در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق سمنان خواهد بود.

در گزارش سازمان هواشناسی آمده است که روز یکشنبه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، روز دوشنبه در برخی نقاط اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال خراسان رضوی و روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی دیگر به کشور، در برخی مناطق شمال غرب و غرب، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: از امروز تا دوشنبه در شمال شرق و طی روزهای شنبه و یکشنبه در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش امروز و فردا در برخی مناطق غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، بخش‌هایی از مرکز و نوار شرقی، همچنین روز شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و جنوب، روز یکشنبه در نوار شرقی و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال شرق و شرق کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.