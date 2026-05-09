به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه با افزایش جزئی همراه شد و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت. کاهش نگرانیها درباره تورم و نرخهای بهره بالا، در پی افزایش امیدها نسبت به پایان درگیریها با ایران، از عوامل اثرگذار بر بازار طلا عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۶۳ درصدی به ۴۷۱۵ دلار و ۲۵ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افزایش ۰.۴۲ درصدی به ۴۷۳۰ دلار و ۷۰ سنت صعود کرد.
طلا که معمولاً در دورههای بیثباتی اقتصادی و سیاسی بهعنوان دارایی امن مورد توجه قرار میگیرد، در شرایط نرخهای بهره بالا به دلیل نداشتن بازده، با فشار مواجه میشود. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند طلا در حال حاضر بیش از آنکه بهعنوان پناهگاه امن معامله شود، رفتاری مشابه داراییهای ریسکپذیر پیدا کرده است.
به گفته تحلیلگران، روند اخیر قیمت طلا تا حد زیادی به چشمانداز کاهش تنشها در ایران وابسته است. کاهش قیمت انرژی میتواند احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده را افزایش دهد.
در همین حال، آمریکا اعلام کرده است انتظار دارد پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد ارائهشده برای پایان دادن به درگیریها در خلیج فارس حداکثر تا اواخر روز جمعه دریافت شود. این در حالی است که گزارشهایی از تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و ایرانی در منطقه منتشر شده است.
همزمان، قیمت نفت و شاخص دلار آمریکا نیز طی هفته گذشته کاهش یافتهاند. تضعیف دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر میکند و افت قیمت انرژی نیز نگرانیها درباره تورم را کاهش میدهد.
برآورد بازارها نشان میدهد احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سال جاری به ۱۴ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پیش از این حدود ۲۲ درصد برآورد میشد.
از سوی دیگر، استیون میران، عضو هیئت حاکمه فدرال رزرو، ابراز امیدواری کرده است که جروم پاول تنها برای مدت کوتاهی در این سمت باقی بماند. در همین حال، کوین وارش به عنوان گزینه جانشینی پاول در مسیر دریافت تأیید نهایی سنا قرار دارد.
آمارهای اقتصادی نیز نشان میدهد میزان اشتغال در آمریکا طی ماه آوریل بیش از پیشبینیها افزایش یافته که این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با افزایش ۰.۸۵ درصدی به ۸۰ دلار و ۸۷ سنت رسید و پلاتین با رشد ۱.۴۰ درصدی در سطح ۲۰۵۸ دلار و ۶۸ سنت معامله شد.
