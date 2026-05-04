تکلیف پیگیری فینال لیگ بسکتبال زنان چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه گذشته (۸ اردیبهشت) آخرین مهلت سازمان لیگ بسکتبال برای اعلام آمادگی دو تیم استقلال و آکادمی سحر جهت پیگیری رقابت در فینال لیگ برتر زنان بود. طبق اعلام این سازمان، اینگونه مقرر شده بود که در صورت موافقت دو تیم، ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت دیدارهای دوم و سوم (در صورت نیاز) فینال برگزار شود و در صورت انصراف یکی از دو تیم هم، تیم مقابل به عنوان قهرمان معرفی شود.

این در حالی است که هنوز وضعیت برگزاری این دیدارها مشخص نشده است.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: روز شنبه نشست جداگانه ای با مربیان و مسئولان دو تیم در این زمینه داشتیم و از نزدیک پیگیر نظراتشان برای فینال بودیم.

وی تصریح کرد: استقلال مشکلی برای حضور در فینال و برگزاری دیدارهای موردنظر ندارد اما آکادمی سحر پیشنهادهایی را مطرح کرده که باید بررسی شوند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال گفت: اینگونه مقرر شده که نتیجه این نشست ها و بررسی های صورت گرفته در آنها، جمع بندی شده و در نشستی با حضور رئیس فدراسیون مورد بررسی قرار بگیرد و اینگونه جمع بندی لازم حاصل شود.

علیپور تاکید کرد که طی این هفته تصمیم گیری نهایی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.