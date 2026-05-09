راه اندازی دو بیمارستان برای بیماران خاص

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری به مناسبت روز بیماری های خاص و همزمان با سی امین سالگرد تأسیس بنیاد امور بیماری های خاص در بیمارستان هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری های خاص در این نشست با اشاره به چالش های موجود برای بیماران خاص، گفت: مشکلات بیماران همچنان وجود دارد؛ از جمله نیاز به انتقال به شهرهای دیگر برای دریافت خون یا خدمات درمانی، یا کمبود امکانات در شهر خودشان، خوشبختانه دولت هماهنگی خوبی در این زمینه داشته تا این مسائل کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد بیماری های خاص، افزود: یکی از دستاوردهای مهم، تأسیس بنیاد و سپس ساخت بیمارستان برای بیماران خاص بود که با موان زیادی روبه‌رو بودیم، اما خوشبختانه بیمارستان ساخته شد و از یک سال و نیم پیش فعالیت خود را آغاز کرد.

هاشمی ادامه داد: متأسفانه زمانی که فعالیت را جدی شروع کردیم، با دو جنگ روبه‌رو شدیم؛ یکی جنگ نهم اسفند بود که باعث شد کارها را کند کنیم. مشکل دیگر در گلستان بود که آن هم همراه با بیمارستان پیگیری شد.

وی تصریح کرد: بیمارستانی در منطقه در سال ۱۳۸۶ راه‌اندازی شد و مردم منطقه خواستند که در کنار آن، یک بیمارستان دیگر هم ساخته شود. خوشبختانه با کمک مردم توانستیم دو بیمارستان احداث کنیم؛ از جمله بیمارستان در منطقه افسریه که یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی است و راه‌اندازی شد.

رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص تأکید کرد: یک مورد دیگر ورزش در کنار درمان بیماری خاص است که در ابتدا فکر می‌کردند دچار تداخل درمانی شود، اما با تلاش ها ورزش را برای بیماران خاص گذاشتیم و بنیاد ورزش برای بیماران خاص هم ایجاد شد.

هاشمی در ادامه با اشاره به برنامه های توسعه ای بنیاد گفت: برنامه داریم که در همان شهری که بیماران خاص زندگی می کنند یک کلینیک تخصصی ایجاد کنیم و تلاش میکنیم مجوزها را زودتر بگیریم و کار را شروع کنیم.

وی به موضوع ورزش و بیماری های خاص پرداخت و افزود: همانطور که می دانید بیماران خاص به دلیل درمان های متناوب دچار آزردگی و ناراحتی هستند و ما با پزشکان زیادی ارتباط برقرار کردیم؛ اکثر آنها با ورزش بیماران خاص موافق نبودند چون ممکن بود اثرات نامطلوبی داشته باشد، اما ما مطالعه و مراقبت هایی را شروع کردیم تا بتوانیم این کار را انجام بدهند.

رئیس بنیاد امور بیماری های خاص ادامه داد: در همان زمان با فدراسیون جهانی پیوند اعضا آشنا شدم کار را با یک ورزشکار در استرالیا شروع کردیم و ابتدا به صورت انجمن ورزشی تشکیل شد و بعد از آن در سال ۱۳۸۴ فدراسیون شکل گرفت.

در ادامه محمد جواد کیان رئیس مرکز درمانی بیماران خاص سوده گفت: دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی را به عنوان بیماران خاص در نظر گرفتند و هزینه یک جلسه دیالیز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: بیماری های اوتیسم و...، هزینه‌های زیادی دارند و این هزینه‌ها را علاوه بر دولت؛ خیریه های زیادی پوشش می‌دهند.

کیان خاطرنشان کرد: آن زمان که بنیاد تاسیس شد هدف این بود که صدای بیماران باشد برای مسیولان سلامت کشور، تشکیل کمیته‌های استانی در استانداری‌ها موجب شد مسئولین استان‌ها مسائل را مطرح و از طریق این بنیاد پیگیری ها انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در دولت‌های مختلف اقدامات خوبی صورت گرفت و این بیماران کانون توجه قرار گرفتند و در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها واحد بیماران خاص ایجاد شد.

به گفته کیان، این بنیاد به دنبال نام نیست بلکه به دنبال رفع مشکلات بیماران است و اکنون در قسمت‌های مختلف بسته‌های خدمتی تعریف شده و اکنون ۱۲۰ بیماری خاص و صعب العلاج به آن اضافه شده است.

وی با اشاره به افتتاح بیمارستان آیت الله هاشمی با حضور رئیس جمهوری، تاکید کرد: این امر نشان از اهمیت موضوع بیماران خاص دارد.

کیان در ادامه گفت: مرکز سوده ۷۴ تخت دیالیز دارد و بزرگ‌ترین مرکز دیالیز به واسطه تعداد ۵۵۰۰ دیالیزی است که در آن انجام می‌شود.

به گفته وی، آن زمان که بنیاد بیماران خاص تاسیس شد، ۱۸۲ مرکز بیماران خاص وجود داشت اما اکنون این عدد به ۱۳۰۰ مرکز رسیده است.

کیان افزود: مرکز سرطان ، ام اس ، تصویر برداری در مجموعه ۴۲ هزار متر مربعی است، بخش‌هایی از فعالیت عمرانی انجام شده و تلاش می‌کنیم با کمک خانم هاشمی، مرکزی تامین تا مردم جنوب غرب تهران بتوانند نیازهای درمانی خود را تامین کنند.

در ادامه ، مهین فرهادی‌زاد، نایب‌رئیس کمیته المپیک و عضو خبره فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، با اشاره به جایگاه این فدراسیون در میان ۵۴ فدراسیون زیرنظر وزارت ورزش و جوانان، اظهار داشت: بخش شیرین کار، حضور بچه‌ها در فضایی است که به تقویت و آماده‌سازی روحی بیماران کمک می‌کند.

وی افزود: ما ۵ گروه بیماران خاص (تالاسمی، دیابتی، هموفیل، همودیالیز و ام‌اس) و یک گروه پیوند اعضا را تحت پوشش داریم و تمام مزایا و امکانات درمانی برای بچه‌ها فراهم است و تمام آنچه از صفر تا صد در فدراسیون انجام می‌شود بر عهده خود فدراسیون و هیئت‌ها است و هیچ هزینه‌ای به خانواده‌ها و بیماران تحمیل نمی‌شود.

فرهادی‌زاد درباره برنامه‌های آموزشی گفت: سال گذشته ۹۵ کلاس ورزشی، مربیگری و داوری برگزار کردیم تا بچه‌ها فقط ورزشکار نمانند و وارد بازار کار شوند و مسیر انتقال شغلی برای ورزشکاران امروز، تضمین‌کننده آینده آن‌ها است و هماکنون مسابقات قهرمانی کشور را با داوری خود همین بچه‌ها برگزار می‌کنیم و حق‌الزحمه را به آن‌ها می‌دهیم.

وی تأکید کرد: در روزهای آینده انشاءالله در رامسر، مسابقات بیماران دیابتی و هموفیل (زنان و مردان) برگزار می‌شود و در کنار مسابقات، کلاس‌های آموزشی پزشکی داریم و هر دو سال یکبار همایش پزشکی‌ورزشی با حضور ورزشکاران نخبه، مربیان و پزشکان برگزار می‌کنیم.

فرهادی زاد همچنین به ساختار تصمیم‌گیری اشاره کرد: کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران انتظارات و پیشنهادات خود را به فدراسیون منتقل می‌کنند و برنامه‌ها ابتدا در هیئت رئیسه مصوب و سپس در مجمعی با حضور روسای هیئت‌های استانی، نمایندگان ورزشکاران، مربیان، باشگاه‌ها و ارگان‌ها تأیید نهایی می‌شود.

خدمات رایگان به بیماران خاص در شرق تهران

مهدی گرجی، رئیس این مرکز، با اشاره به نقش کلیدی این بیمارستان در رفع کمبود خدمات درمانی در شرق پایتخت گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت سال‌ها از کمبود بیمارستان در شرق تهران رنج می‌بردند و مردم نیز از این موضوع آزرده خاطر بودند. به مدد تأسیس این بیمارستان، باری از دوش نظام سلامت برداشته شد.

وی با تأکید بر موقعیت استراتژیک این مرکز افزود: ما تنها بیمارستان جنرال (عمومی) فعال در منطقه ۱۵ تهران هستیم، در حالی که تمرکز بیمارستان‌های تهران عمدتاً در مرکز، شمال و غرب شهر است. بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شرق پس از سال‌ها تلاش و از سال ۱۳۴۳، موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شد.

گرجی به امکانات گسترده این بیمارستان اشاره کرد و گفت: بخش‌های دیالیز با ۲۲ تخت و به صورت سه‌شیفت، شیمی‌درمانی، تالاسمی، کلینیک‌های تخصصی قلب، داخلی، اورولوژی، جراحی، گوش و حلق و بینی، داروخانه و آزمایشگاه شبانه‌روزی، اتاق‌های عمل مجهز، اورژانس ۲۴ ساعته و فیزیوتراپی از خدماتی است که ارائه می‌دهیم و به زودی نیز بخش رادیوتراپی و براکی‌تراپی را برای بیماران خاص فعال خواهیم کرد.

رئیس بیمارستان شرق با تأکید بر حمایت از بیماران نیازمند تصریح کرد: خدمات به تمام بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی) رایگان است و حتی در سایر خدمات غیرمرتبط با بیماری خود، خدمات رایگان دریافت می‌کنند. بیماران سرطانی در بحث شیمی‌درمانی کاملاً رایگان خدمت می‌گیرند، همچنین به بیماران نادر، صعب‌العلاج، ام‌اس و حتی مادران بیماران اوتیسم تخفیف‌های بسیار زیادی (نزدیک به رایگان) ارائه می‌دهیم.

در ادامه ؛ احمد تشکری، رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی (مرکز سرطان)، از افتتاح این مرکز در دی‌ماه ۱۴۰۳ با هدف ارائه خدمات فوق‌تخصصی در پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران سرطانی خبر داد و گفت: در روز افتتاح، فقط دو بخش پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی راه‌اندازی شده بود.

وی افزود: راه‌اندازی کامل یک بیمارستان بسیار دشوار است و اگر سال گذشته در همین موقع مراجعه می‌کردید، تعداد بسیار کمی بیمار و بخش‌های فعال کمی می‌دیدید، اما با تلاش همه عزیزان در بنیاد و بیمارستان، موفق شدیم در سال ۱۴۰۴ تقریباً اکثر بخش‌ها را فعال کنیم.

تشکری تصریح کرد: هم‌اکنون این بیمارستان در تمام بخش‌های اصلی از جمله اتاق‌عمل، آنژیوگرافی، بخش‌های بستری، پاراکلینیک (شامل اسکوپی، تصویربرداری، پزشکی هسته‌ای)، رادیوتراپی و شیمی‌درمانی فعال است و تقریباً همه خدمات مورد نیاز بیماران ارائه می‌شود؛ به جز چند خدمت بسیار خاص و فوق‌تخصصی مانند پیوند مغز که برای نخستین بار خارج از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی ارائه خواهد شد.

رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: این مرکز تمام تجهیزات فوق‌تخصصی و پیشرفته روز دنیا برای تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی را دارد و هرچند تمرکز اصلی روی بیماران سرطانی است، اما بیماران غیرسرطانی نیز پذیرش می‌شوند و خدمات به همه ارائه می‌شود.

تشکری در خصوص تعرفه‌ها اظهار داشت: این بیمارستان در قالب عمومی غیردولتی تعریف شده است. با وجود ظاهر لوکس و امکاناتی که حتی از بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی بهتر است، تعرفه‌ها بسیار پایین بوده و با تمام بیمه‌های پایه و تکمیلی قرارداد دارد؛ بنابراین هزینه تمام‌شده خدمات برای بیماران نسبت به کیفیت و امکانات، واقعاً بی‌نظیر است.

وی بر ظرفیت بین‌المللی بیمارستان تأکید کرد و گفت: از ابتدا برنامه جدی برای تبدیل این مرکز به یک اسمارت هاسپیتال (بیمارستان هوشمند) به معنای واقعی داشته‌ایم. هرچند در کشور صحبت از الکترونیک کردن بیمارستان‌ها شده، اما تاکنون هیچ‌کدام به معنای واقعی هوشمند نشده‌اند. ما با تیم‌های نخبه آی‌تی و نرم‌افزار کشور، از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف و دیگر مراکز، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده‌ایم و امیدواریم با لطف خدا تا پایان امسال پیشرفت بسیار خوبی در هوشمندسازی داشته باشیم.

تشکری با اشاره به کاهش چشمگیر زمان نوبت‌دهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوبت‌های درمانی برای خدمات ساده به دو، سه روز کاهش یافته و ظرفیت پذیرش بیماران به شدت افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تعرفه بیمارستان بسیار پایین است و یا تمام بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار داد دارد.

به گفته وی، پوشش بیمه ای ما بالای ۵۳ درصد است و خیلی نزدیک به بیمارستان های دولتی است.

هاشمی ادامه داد: ما بیمار تحت پوشش نداریم ، یکی از کارهای مهم ما این بود که لحاظ کمبود مراکز درمانی ، مراکز را راه اندازی کنیم ، نه اینکه بیمه را تحت پوشش بگیریم.

وی افزود: به طور مثال سال گذشته ۱۵ استان را کارشناسان بررسی و تا کنون ۹ استان مورد بازرسی قرار گرفته و ۲۹ دستگاه دیالیز به هر استان دادیم و بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان نیازهای این استان‌ها از محل کمک های مردمی بود و اصل کار بنیاد این نوع حمایت‌ها است.

مهدی گرجی رئیس بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی(مرکز شرق) ادامه داد: ۳۶۴ مورد زایمان در این بیمارستان انجام شد.

احمد تشکری رئیس بیمارستان هاشمی رفسنجانی(مرکز سرطان)، با اشاره به وجود واحد تولید رادیو دارو در بیمارستان، ادامه داد: سال گذشته ۵۰ درصد نیاز رادیو دارو کشور را تامین کرده ایم.