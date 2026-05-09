به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان فولادوند نویسنده این کتاب که به‌تازگی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است، در این اثر مهارت‌هایی را برای کودکان با زبانی تمثیلی بیان می‌کند تا مخاطبان بتوانند در موقعیت‌های خطرناک از خودشان و دوستان‌شان مراقبت کنند.

او در مقدمه این کتاب تأکید کرده است که قهرمان‌ها پیش از آنکه قهرمان باشند، جنگجو هستند و قرار نیست بچه‌ها در موقعیت‌های ترسناکی که ممکن است چند تایی دیو و چاه و هیولا در سر راه‌شان پنهان شده‌اند بترسند و تسلیم شوند.

پنج سرفصل اصلی این کتاب به بچه‌های بالای ٩ سال کمک می‌کند در برابر خشونت، آزار و سوءاستفاده، روبرو شدن با غریبه‌های خطرناک، اعتیاد و خطرهای دنیای مجازی راه‌شان را از بین پرتگاه‌ها و جاهای تاریک و مکان‌های پنهان‌شدن دیوها پیدا کنند.

در بخشی از فصل دوم کتاب «قهرمان‌ها و دیوها» با عنوان «جنگجوها و دیو هزار صورت» که نقشه‌ و راهنمایی است برای زنده‌ماندن در برابر آزار و سوءاستفاده، به کودکان توصیه شده است: اجازه ندهید کسی شما را وادار کند تنهایی به جایی بروید که نمی‌شناسید، مثلاً با گفتن حرف‌هایی مثل «تو دیگر بچه نیستی و لازم نیست اجازه بگیری» یا «بچه‌ننه‌ها هر کاری می‌کنند به خانواده خبر می‌دهند.» یا...

یک خبر بد و یک خبر خوب و توصیه به خواندن کتاب‌های بیشتر برای پیداکردن پاسخ سوال‌ها، بخش پایانی این اثر است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را به تازگی به‌قلم مرجان فولادوند و تصویرگری فاطمه نیک‌خواه در ۶٨ صفحه مصور و رنگی و با شمارگان ۲هزار نسخه برای کودکان ٩ سال به بالا (گروه سنی نونهال) منتشر کرده است.

