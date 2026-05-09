۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

محتوای کتاب‌های درسی ۱۴۰۶ با محوریت شهدای میناب تدوین می‌شود

بندرعباس- مدیرکل آموزش‌ وپرورش هرمزگان از آغاز فرآیند تدوین محتوای کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۶ با محوریت روایت‌های شهدای «شجره طیبه میناب» خبر دادـ

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی از آغاز فرآیند تدوین محتوای کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۶ با محوریت روایت‌های شهدای «شجره طیبه میناب» خبر داد و گفت: علاوه بر تلاش برای درج تصاویر این شهدا در پشت جلد کتاب‌های سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دبیرخانه‌ای ویژه برای جمع‌آوری روایت‌ها، مصاحبه با خانواده‌ها و مستندسازی فرهنگی این حادثه تشکیل شده است.

ضیایی در توضیح برنامه‌های پیش بینی شده برای گنجاندن نام و تصاویر شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب در کتاب‌های درسی، اظهار کرد: کتاب‌های دوره ابتدایی ۱۴۰۵ پیش از وقوع حادثه زیر چاپ رفته بود و امکان نداشت و در صورت فراهم‌شدن شرایط فنی تلاش می‌کنیم تصاویر شهدای شجره طیبه در پشت جلد برخی کتاب‌ها درج شود اما کار اصلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ آغاز شده و محتوایی اثرگذار، متقن و با رویکرد تربیتی در حال آماده‌سازی است.

وی بیان کرد: هدف‌مان تنها ثبت یک تصویر نیست؛ بلکه می‌خواهیم روایت‌ها، منش، زندگی و پیام این شهدا نیز با بیانی درست و استاندارد وارد محتوای درسی شود.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اعلام تشکیل دبیرخانه استانی شهدای شجره طیبه، گفت: این دبیرخانه ماموریت دارد با همه خانواده‌های معظم شهدا مصاحبه کند؛ هر روایت باید به‌صورت دقیق، منسجم و مستند جمع‌آوری شود.

ضیایی یادآور شد: کار بسیار دشوار، زمان‌بر و البته ضروری است؛ چراکه هر خانواده دنیایی از رنج، ایمان، ایثار و روایت‌های منحصربه‌فرد دارد.

وی با اشاره به توصیف بخشی از روایت‌های اولیه این حادثه، بیان کرد: «از مادری شنیدیم که فرزندش در سه روز آخر مدام درباره بهشت پرسش می‌کرد؛ معلمی داشتیم که یک روز پیش از حادثه، جمله‌ای گفت که امروز برای ما بسیار معنی‌دار است: «مدرسه‌مان دارد شبیه خط مقدم می‌شود»، پدری را دیدیم که همسر و فرزندش را یکجا از دست داده بود، همچنین خانواده‌هایی داشتیم که ۲ شهید تقدیم کردند و در میان همه این روایت‌ها صبر مثال‌زدنی، عشق به اهل‌بیت و پیوند عمیق با فرهنگ عاشورا موج می‌زند.»

مدیرکل آموزش‌ وپرورش هرمزگان با اشاره به حجم مطالعات انجام‌شده گفت: در ۲ هفته گذشته ۲ نشست تخصصی مهم با حضور کارشناسان حوزه تالیف و برنامه‌ریزی آموزشی درباره نحوه ورود روایت‌ها، نحوه انتخاب مدارس با عنوان شجره طیبه و چگونگی طراحی محتوا برگزار شد.

ضیایی ادامه داد: در اواخر فروردین‌ماه امسال، معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز با سفر به میناب، جلسه‌ای مفصل با خانواده‌های شهدای شجره طیبه داشتند؛ این موضوع در سطح ملی پیگیری می‌شود و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ضیایی درباره آموزش طی روزهای پس از حادثه گفت: شبکه شاد در همان ساعات نخست جنگ تحمیلی تنها بستر فعال و امن برای ادامه آموزش بود؛ با این حال، آموزش مجازی هیچ‌گاه جایگزین کلاس حضوری نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در شرایط اضطراری، استمرار آموزش برای ایجاد آرامش روانی دانش‌آموزان نیز اهمیت بالایی دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان ابراز کرد: معلم فقط منتقل‌کننده درس نیست بلکه سازنده روح، فرهنگ و شخصیت دانش‌آموز است.

کد مطلب 6824357

