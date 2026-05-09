به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی از آغاز فرآیند تدوین محتوای کتابهای درسی سال ۱۴۰۶ با محوریت روایتهای شهدای «شجره طیبه میناب» خبر داد و گفت: علاوه بر تلاش برای درج تصاویر این شهدا در پشت جلد کتابهای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دبیرخانهای ویژه برای جمعآوری روایتها، مصاحبه با خانوادهها و مستندسازی فرهنگی این حادثه تشکیل شده است.
ضیایی در توضیح برنامههای پیش بینی شده برای گنجاندن نام و تصاویر شهدای دانشآموز شجره طیبه میناب در کتابهای درسی، اظهار کرد: کتابهای دوره ابتدایی ۱۴۰۵ پیش از وقوع حادثه زیر چاپ رفته بود و امکان نداشت و در صورت فراهمشدن شرایط فنی تلاش میکنیم تصاویر شهدای شجره طیبه در پشت جلد برخی کتابها درج شود اما کار اصلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ آغاز شده و محتوایی اثرگذار، متقن و با رویکرد تربیتی در حال آمادهسازی است.
وی بیان کرد: هدفمان تنها ثبت یک تصویر نیست؛ بلکه میخواهیم روایتها، منش، زندگی و پیام این شهدا نیز با بیانی درست و استاندارد وارد محتوای درسی شود.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اعلام تشکیل دبیرخانه استانی شهدای شجره طیبه، گفت: این دبیرخانه ماموریت دارد با همه خانوادههای معظم شهدا مصاحبه کند؛ هر روایت باید بهصورت دقیق، منسجم و مستند جمعآوری شود.
ضیایی یادآور شد: کار بسیار دشوار، زمانبر و البته ضروری است؛ چراکه هر خانواده دنیایی از رنج، ایمان، ایثار و روایتهای منحصربهفرد دارد.
وی با اشاره به توصیف بخشی از روایتهای اولیه این حادثه، بیان کرد: «از مادری شنیدیم که فرزندش در سه روز آخر مدام درباره بهشت پرسش میکرد؛ معلمی داشتیم که یک روز پیش از حادثه، جملهای گفت که امروز برای ما بسیار معنیدار است: «مدرسهمان دارد شبیه خط مقدم میشود»، پدری را دیدیم که همسر و فرزندش را یکجا از دست داده بود، همچنین خانوادههایی داشتیم که ۲ شهید تقدیم کردند و در میان همه این روایتها صبر مثالزدنی، عشق به اهلبیت و پیوند عمیق با فرهنگ عاشورا موج میزند.»
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان با اشاره به حجم مطالعات انجامشده گفت: در ۲ هفته گذشته ۲ نشست تخصصی مهم با حضور کارشناسان حوزه تالیف و برنامهریزی آموزشی درباره نحوه ورود روایتها، نحوه انتخاب مدارس با عنوان شجره طیبه و چگونگی طراحی محتوا برگزار شد.
ضیایی ادامه داد: در اواخر فروردینماه امسال، معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نیز با سفر به میناب، جلسهای مفصل با خانوادههای شهدای شجره طیبه داشتند؛ این موضوع در سطح ملی پیگیری میشود و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
ضیایی درباره آموزش طی روزهای پس از حادثه گفت: شبکه شاد در همان ساعات نخست جنگ تحمیلی تنها بستر فعال و امن برای ادامه آموزش بود؛ با این حال، آموزش مجازی هیچگاه جایگزین کلاس حضوری نمیشود.
وی تاکید کرد: در شرایط اضطراری، استمرار آموزش برای ایجاد آرامش روانی دانشآموزان نیز اهمیت بالایی دارد.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان ابراز کرد: معلم فقط منتقلکننده درس نیست بلکه سازنده روح، فرهنگ و شخصیت دانشآموز است.
