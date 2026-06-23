به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «پارههای تن ایران» مجموعهای ۲۰ قسمتی است که تولید این مجموعه مستند کوتاه از ساعات اولیه حادثه تروریستی مدرسه «شجره طیبه» میناب تا روزهای پس از برگزاری مراسم چهلم شهدای این حادثه به طول انجامیده است. این مجموعه مستند با تمرکز بر روایت خانوادههای شهدای دانشآموز و معلم های مدرسه و با استفاده از تصاویر کمتر دیدهشده لحظه اصابت موشکها توسط دوربینهای مداربسته، تصاویر امدادرسانی های اولیه گروهای مردمی و امدادی، تصاویر پیکرهای شهدا در بیمارستان و سردخانه، تلاش دارد حقیقت تلخ حادثه را با جزئیات دقیق به نمایش بگذارد.
پژوهش میدانی این مجموعه همزمان با تولید از افراد محلی، کسبه و ارگانهایی مانند هلال احمر، سازمان انتقال خون، شورای تأمین و شهرداری انجام شده است تا ابعاد مختلف فاجعه بهطور جامع بازخوانی شود. «پارههای تن ایران» که تولید آن از روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه کلید خورد و در آن دوران هم روایتگر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا بر علیه کشور عزیزمان ایران بود، در جریان جنگ رمضان نیز با پرداختن به روایت های مردم میناب از حمله موشکی به مدرسه «شجره طیبه» و شهدای مظلوم این جنایت پرداخته است.
این مجموعه محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است.
عوامل اصلی این اثر عبارتند از پژوهشگر، تهیهکننده و کارگردان: مطهره عدالتخواه، تصویربردار: مرتضی آخوندی، محمد عقیلی و علی کرامتخواه، تدوین: علی کرامتخواه، طراح لوگوتایپ و پوستر: عبدالمهدی آگاهمنش و مدیر روابط عمومی: مینا دهقان.
این مستند امشب سهشنبه دوم تیر ساعت ۲۴ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
عکس از مرتضی آخوندی است.
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