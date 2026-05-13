کاظمی: فضای مدرسه شجره طیبه روایت مظلومیتی در تراز کربلا است 

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش،شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از مدرسه شجرهطیبه میناب با اشاره به ابعاد مغفولمانده جنایت آمریکاییها در میناب، اظهار داشت: این کودکان بیگناه در دنیای پاک و رویاهای شیرین خود زندگی میکردند، اما ناگهان در جنایتی هولناک به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه کنترل احساسات در این مکان تقریباً غیرممکن است، افزود: از همان ثانیههای نخست ورود، بغض گلویم را فشرد و اشک بیاختیار جاری شد، خاصیت این مکان، یادآوری همزمان معصومیت و مظلومیت است؛ اینجا حالوهوایی شبیه کربلا دارد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه شهادت در این جایگاه، اتفاقی تصادفی نبوده، تصریح کرد: وقتی زندگینامه این شهدا را ورق میزنیم، میبینیم خداوند مسیری پاک، خدایی و شهیدانه برایشان رقم زده بود که در این نقطه به بلوغ نهایی رسید.
کاظمی در ادامه با اشاره به بازتاب جهانی حادثه میناب، عنوان کرد: امروز نهتنها مردم ایران، بلکه وجدانهای بیدار جهان به خانواده این شهدا افتخار میکنند. این حادثه از یک رویداد تلخ فراتر رفته و به یک جریان حماسی و فرهنگی در عرصه بینالمللی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر عهد نظام آموزشی و دولت برای همراهی با خانوادههای داغدار، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت خود را به کار خواهیم گرفت تا بخشی از رنج این خانوادهها کاسته شود و در همه فرازونشیبها در کنارشان باشیم.
وزیر آموزشوپرورش از طراحی نقشهراهی برای ارتقای موضوع میناب به سطح یک گفتمان ملی و فراملی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم چنانکه شأن این حادثه و مقام شهدایش اقتضا دارد، میناب به یک مطالبه فرهنگی و یک گفتمان پایدار در سطح ملی و جهانی تبدیل شود.
کاظمی در پایان با تجلیل از مقام دانشآموزان شهید میناب، تأکید کرد: ما به این فرزندان میبالیم و نام و یادشان بیتردید در تاریخ و حافظه جهانی جاودان خواهد ماند.
