هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی والیبال نشسته به میزبانی استان گلستان در حال پیگیری است، گفت: ۱۷ بازیکنی که در فهرست اولیه برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان به فدراسیون جهانی معرفی شده اند، در این اردو حضور دارند. هیچ بازیکن غایبی نداریم و همه در محل اردو در حال پیگیری تمرینات هستند.

وی تصریح کرد: دقیقا دو ماه به آغاز رقابت های قهرمانی جهان به میزبانی هانگژو باقی مانده است. با قدرت پیگیر تمرینات مان هستیم بدون اینکه سفر و دیدارتدارکاتی داشته باشیم چون برنامه های سفر به روسیه و صربستان که بر مبنای دریافت دعوتنامه برنامه ریزی شده بود، منتفی شده است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با یادآوری اینکه برنامه سفر به روسیه و صربستان به ترتیب برای اوخر اردیبهشت و دهه اول خرداد بود، خاطرنشان کرد: روی حداقل یکی از این دو اعزام برای کسب آمادگی بهتر حضور در رقابت های قهرمانی جهان حساب کرده بودیم. به خصوص که این مسابقات حکم انتخابی پارالمپیک را هم دارد.

رضایی تاکید کرد: درست است که برخلاف ادوار گذشته، امسال هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک می شوند اما چه بسا همین موضوع، رقابت برای فینالیست شدن را بیشتر هم کند چون دیگر نتیجه فینال در تعیین تیم پارالمپیکی تاثیر ندارد. از طرفی مسیر رسیدن به فینال هم پیچیدگی های خاص خود را دارد، حتی ممکن است یک باخت باعث از دست رفتن فینال شود.

وی افزود: در هر صورت عملکردمان در رقابت های قهرمانی جهان اهمیت زیادی دارد و بر همین اساس برای مان مهم بود که حداقل یکی از اعزام ها به روسیه و صربستان انجام شود که منتفی شد. البته شاید سفر به عراق جایگزین این دو برنامه منتفی شده، شود. از عراق که خود از تیم های شرکت کننده در رقابت های قهرمانی جهان است هم دعوتنامه داریم که در صورت اوکی شدن، اوایل خرداد راهی این کشور می شویم اما هنوز قطعی نیست.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تصریح کرد: البته ما به حضور در رقابت های مختلف و حتی کسب عنوان قهرمانی در آنها بدون بازی تدارکاتی عادت داریم. از سال ۲۰۱۸، تیم ملی والیبال نشسته برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان، بازی های پارالمپیک و بازی های پاراآسیایی هیچ دیدار تدارکاتی نداشته است و همه این رویدادها را هم با عنوان قهرمانی تمام کرده است. با این حال امیدوارم پیش از مسابقات جهانی امسال، دیدار تدارکاتی داشته باشیم چون روی انگیزه بازیکنان تاثیرگذار است.