تاکید بر رعایت استانداردهای موردنظر کمیته پارالمپیک در برگزاری اردوها

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز نشست سرپرستان تیم های اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی-ناگویا برگزار شد.
در این نشست، شرایط فعلی رشتههای پاراتیراندازی با کمان، پاراتیراندازی، والیبال نشسته، پاراوزنهبرداری، بسکتبال با ویلچر، بوچیا، پاراتنیس روی میز، دوچرخه سواری، فوتبال، شمشیربازی، پاراتکواندو، پارادوومیدانی، و پاراشنا مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین موضوعاتی از جمله تجهیزات مورد نیاز ورزشکاران، بهبود کیفیت تغذیه، افزایش بهرهگیری از خدمات روانشناسی،مکمل ها، حضور در مسابقات برون مرزی برای MQS (حد نصاب امتیاز برای کسب سهمیه) بهصورت ویژه بررسی و بر رعایت استانداردهای مورد نظر کمیته ملی پارالمپیک در برگزاری اردوها تاکید شد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا، استان آیچی برگزار خواهد شد.
نظر شما