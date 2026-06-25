صعود تیم ملی والیبال ساحلی ایران به جدول اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، تور والیبال ساحلی فیوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری می‌شود.

دیدارهای جدول مقدماتی این رقابت‌ها امروز (پنج‌شنبه چهارم تیر) با حضور ۱۶ تیم به صورت تک حذفی پیگیری شد و تیم‌ها برای کسب سهمیه جدول اصلی به مصاف یکدیگر رفتند.

بر این اساس تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی با پیروزی قاطع دو بر صفر مقابل استرالیا با امتیازهای ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۸ به دور بعدی جدول مقدماتی تور جهانی فیوچرز هانگژو چین صعود کرد.

در دیگر مسابقه این مرحله تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی موفق به شکست دو بر صفر نماینده قطر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۹ شد و به دور بعدی جدول مقدماتی تور جهانی فیوچرز هانگژو چین صعود کرد تا حریف دیگر تیم ایران شود.

در ادامه این مسابقات دو نماینده ایران از ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه در جدول مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف یکدیگر رفتند و تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) موفق به شکست دو بر صفر دیگر نماینده کشورمان شد و به جدول اصلی مسابقات صعود کرد.

خاکی زاده و قلعه نوی که ۳۱ خردادماه قهرمان تور آسیایی یونگ یانگ شده بودند، در این دیدار با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۳ نتیجه را واگذار کردند و از دور مسابقات حذف شوند.

دو تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی تور آزاد آسیایی یونگ یانگ نیز به مصاف یکدیگر رفتند که در آن بازی خاکی زاده و قلعه نوی فاتح میدان شده بودند اما در دیدار امروز دو بازیکن با تجربه کشورمان موفق به شکست حریف شدند تا تجربه به نیروی جوانی غلبه کند.

دیدارهای جدول اصلی این مسابقات از فردا (جمعه پنجم تیر) آغاز می‌شود و به مدت سه روز پیگیری خواهد شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند.