جدال شاگردان عطایی با اندونزی در گام نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در پونتیاناک اندونزی برگزار می‌شود. تیم فولاد سیرجان که در گروه دوم این رقابت‌ها قرار دارد، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت به وقت تهران در نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف جاکارتا گاردایایا از کشور میزبان (اندونزی) می‌رود و با توجه به فرمول مسابقات، در صورت شکست حریف امکان حضور در ادامه مسابقات را دارد.

شاگردان بهروز عطایی در صورت پیروزی در این دیدار از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه روز شنبه ۲۶ اردیبهشت به وقت تهران، در دومین مسابقه خود مقابل برنده دیدار نمایندگان ژاپن و تایلند صف آرایی خواهند کرد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان که اکنون در اردوی آماده سازی استانبول است، فردا شب ( پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت) این شهر را به مقصد اندونزی ترک می‌کند.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، محمد ولی زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، مهدی مرندی، رسول شهسواری، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر، امیرحسین ساداتی و علی حاجی پور بازیکنان اعزامی فولاد سیرجان به ترکیه هستند.

الکسی نیکولوف، ستاره بلغاری که قرار است به عنوان تنها بازیکن کمکی در ترکیب تیم فولاد سیرجان قرار گیرد هم پس از پایان رقابت‌های اروپایی به جمع سیرجانی‌ها اضافه خواهد شد.