استاندار کرمان: ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی امسال اوراق مرابحه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر شنبه در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان، با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای جذب اعتبارات، خواستار ارائه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در استفاده از اوراق مرابحه در سال گذشته شد.

وی گفت: عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه متفاوت بوده و باید نقاط ضعف، چه در بدنه اجرایی و چه در پیگیری مدیران، به‌طور دقیق شناسایی شود.

استاندار کرمان افزود: با توجه به شرایط کشور، ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی امسال از محل اوراق مرابحه تأمین می‌شود؛ بنابراین لازم است آمادگی لازم در دستگاه‌ها ایجاد شده و از هم‌اکنون برای جذب اعتبارات سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شود.

طالبی، در ادامه به موضوع بهره‌وری پرداخت و اظهار داشت: سال‌ها درباره بهره‌وری سخن گفته‌ایم، اما رویکرد ما بیشتر فانتزی و سمبلیک بوده و نقش واقعی آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌درستی شناخته نشده است.

وی با اشاره به شکاف قابل توجه بهره‌وری میان کشور و برخی کشورهای دیگر تصریح کرد: اگر درک دقیق‌تری از اهمیت بهره‌وری داشتیم، می‌توانستیم با اتکا به ظرفیت‌های موجود به سطح مطلوب‌تری دست یابیم.

استاندار کرمان با اشاره به فاصله محسوس در حوزه نیروی انسانی گفت: این شکاف در بخش‌های مختلف به‌وضوح دیده می‌شود.

وی همچنین به وضعیت معادن زغال‌سنگ اشاره کرد و افزود: در این بخش نیز فاصله بهره‌وری نیروی کار داخلی با کشورهای پیشرو بسیار چشمگیر است و در برخی موارد تا هشت برابر اختلاف وجود دارد.

طالبی، با اشاره به بهره‌وری پایین انرژی در کشور تأکید کرد: تدوین و اجرای سند ارتقای بهره‌وری استان کرمان باید به‌صورت جدی دنبال شود و برای پرهیز از برخوردهای کلیشه‌ای، شخص مدیران باید مستقیماً درگیر این موضوع باشند.

وی خطاب به مدیران گفت: هر مدیر باید تجربه عملی و شخصی در ارتقای بهره‌وری دستگاه زیرمجموعه خود داشته باشد و تبادل این تجربیات می‌تواند به بهبود عملکرد کلی استان کمک کند .

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از محورهای اصلی افزایش بهره‌وری در جهان دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به موتور محرک بهره‌وری تبدیل شده است.

طالبی، افزود: استان کرمان نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای جهش در این حوزه دارد و از ابتدای مسئولیت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را در اولویت قرار داده‌ایم.