طالبی: پروژه های عمرانی کرمان تحت تاثیر جنگ قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در نشست شورای معاونان استان با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هیچکدام از پروژههای عمرانی استان کرمان تحت تاثیر جنگ قرار نگرفتند و یک ریال از اعتبارات آنها کم نشده و همه در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: اولین جلسه و اولین روز کاری استان را به این مسئله اختصاص دادیم و راهبردهای استان در راستای تحقق شعار سال احصاء و مقرر شد دستگاههای اجرایی تا ۱۵ اردیبهشت ماه برنامههای عملیاتی خود در این زمینه را ارائه دهند.
استاندار کرمان با تاکید بر این نکته که رویکرد کلی و اصلی استان در سال جاری با توجه به تبعات ناشی از جنگ؛ حفظ اشتغال است، گفت: اگرچه در جنگ اخیر، استان کرمان خیلی مورد اصابت مستقیم دشمن قرار نگرفت، اما بسیاری از واحدهای اقتصادی ما متاثر از جنگ شدند.
طالبی، اضافه کرد: بخشی از صنایع هم به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه تحت تاثیر قرار گرفتهاند، لذا حفظ اشتغال و فعالسازی واحدهای راکد اولویت استان کرمان است و تداوم رویکرد استان در جذب سرمایهگذاری را نیز مدنظر داریم.
استاندار کرمان از توجه بیشتر استان در سال جاری به حوزه اجتماعی و فرهنگی با تدوین و آمادهسازی طرحهایی در این حوزه خبر داد که ناظر به کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط اجتماعی اجرایی میشوند.
طالبی، همچنین عنوان کرد: گردشگری یکی از بخشهایی است که با پایان جنگ، میتواند اشتغال خوبی را برای استان ایجاد کند و امیدواریم با بهبود شرایط، رونق بیشتری به ظرفیتهای استان در این حوزه داده شود.
استاندار کرمان ادامه داد: برای جبران خلاء فولاد مبارکه اصفهان، طرح توسعه آهن و فولاد گلگهر در دست اجرا است و هم اکنون تمام ظرفیت کشور برای بهرهبرداری از یکی از بزرگترین پروژه اقتصادی استان به منظور رفع ۳۰ تا ۴۰ درصد خلاء فولاد در تولید ورق؛ گذاشته شده است.
