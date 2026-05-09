۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

الزامات و موانع فقهی حقوقی اصل مقابله به مثل در جنگ

نشست بررسی فقهی حقوقی اصل مقابله به مثل در جنگ از سلسله وبینارهای جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و همبستگی ملی ایرانیان امروز شنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین نشست از سلسله وبینارهای جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و همبستگی ملی ایرانیان به همت کمیته فقهی ستاد همبستگی ملی دانشگاهیان دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

این نشست به بررسی فقهی حقوقی اصل مقابله به مثل در جنگ با حضور کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه می پردازد.

حجت‌الاسلام حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با موضوع تحلیل فقهی جنگ رمضان بر اساس قاعده مقابله به مثل، ابوالفضل خاکزاد بجستانی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با موضوع جنگ رمضان در آیینه حقوق توسل به زور، و حجت‌الاسلام مصطفی دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز به عنوان دبیر جلسه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ - ۱۶ برگزار می شود که علاقه مندان می توانند از طریق لینک اسکای روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/farhangi.shirazu/elmi در نشست شرکت کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

