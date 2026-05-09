گزارشی از تسهیلات ۳۱۰ همتی و ۱.۲ میلیارد دلاری پارسیان در ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس آمارهای عملکردی، بیشترین حجم تسهیلات اعطایی بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. در این بخش مبلغ بیش از ۱۰۸ همت تسهیلات پرداخت شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ ،رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش خدمات نیز بانک پارسیان با تأمین بیش از۹۰ همت منابع، افزایش ۶۹ درصدی نسبت به سال قبل را ثبت کرد و نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های خدماتی و کسب‌وکارهای این حوزه ایفا نمود.

همچنین در بخش بازرگانی مبلغ قریب به ۳۶.۱ همت تسهیلات پرداخت شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

در حوزه کشاورزی نیز عملکرد بانک پارسیان قابل توجه بوده است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۴ مبلغ بیش ۵.۷ همت تسهیلات به این بخش اختصاص یافت که نسبت به سال قبل رشد چشمگیر ۳۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش ساختمان نیز بانک پارسیان با تخصیص بیش از ۴.۸ همت منابع، نسبت به سال قبل افزایش ۲۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر، در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه نیز این بانک با پرداخت ۶.۲ همت تسهیلات در بخش‌های اجتماعی از جمله ازدواج ، فرزندآوری و غیره پرداخت شده است.

مشارکت مؤثر در تأمین مالی پروژه‌های ملی

بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ نقش فعالی در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی ایفا کرده است. در همین راستا تأمین مالی معادل ۱.۰۸۷ میلیون دلار، ۱۲۷.۶ میلیون یورو و بیش از ۲۳ همت برای پروژه‌های مهمی همچون توسعه میادین مشترک نفتی، پروژه‌های صنعت پتروشیمی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه صنعت مس و طرح‌های جهش تولید مسکن انجام شده است. این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور و حمایت از طرح‌های راهبردی ملی صورت گرفته است.

توسعه زیرساخت‌های نظارتی و اعتباری

بانک پارسیان در کنار توسعه فعالیت‌های تأمین مالی، اقدامات مهمی نیز در جهت بهبود ساختارهای نظارتی و ارتقای فرآیندهای اعتباری انجام داده است. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی سامانه «ذینفع واحد»، سامانه «اشخاص مرتبط» و سامانه اعتبارسنجی بانک پارسیان (ساپ) اشاره کرد که با هدف ارتقای شفافیت و مدیریت بهتر ریسک اعتباری راه‌اندازی شده‌اند.

همچنین تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر مصرف تسهیلات در واحدهای اجرایی، بهبود گزارش‌های نظارتی و افزایش حدود اختیارات شعب و مناطق در راستای تسهیل ارائه خدمات اعتباری از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته است.

در حوزه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بانک پارسیان با انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به ارزشی بیش از ۱۰ همت، گام مهمی در جهت تأمین مالی این بخش برداشته است.

از سوی دیگر، در راستای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید، زیرساخت‌های مربوط به این ابزارها مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی ایجاد شد و در همین چارچوب حدود ۲۵ همت اوراق گام برای شرکت‌های تولیدی صادر شد.

چشم‌انداز و برنامه‌های بانک در سال ۱۴۰۵

بانک پارسیان در سال جاری نیز با هدف ارتقای جایگاه خود در شبکه بانکی کشور و افزایش کارایی در حوزه منابع و مصارف، برنامه‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است.

از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها می‌توان به تدوین استراتژی جدید تخصیص منابع با بررسی دقیق پرتفوی تسهیلات و بهینه‌سازی مصارف با هدف افزایش بازدهی اقتصادی و رعایت بخش‌بندی‌های ابلاغی بانک مرکزی اشاره کرد.

همچنین این بانک برنامه‌هایی برای پایش و تقویت همکاری با مشتریان وفادار، ارائه خدمات ویژه به این دسته از مشتریان، جذب مشتریان جدید و توسعه خدمات خرد در نظر گرفته است.

در کنار این موارد، افزایش استفاده از ابزارهای تعهدی به منظور بهبود تراز منابع و مصارف بانک و همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی در حوزه‌هایی مانند ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی داخلی، اوراق گام و سایر ابزارهای مالی اسلامی از دیگر اولویت‌های بانک پارسیان در سال جاری خواهد بود.

بر اساس این برنامه‌ها، بانک پارسیان تلاش دارد ضمن تقویت نقش خود در تأمین مالی اقتصاد کشور، سهم بیشتری در توسعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور ایفا کند.