به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، یکی از پرتکرارترین نقدها به نظام تأمین مالی کشور، پراکندگی منابع، همپوشانی طرحها، و هدایت اعتبارات به فعالیتهایی بوده که اثرگذاری راهبردی و پایدار ندارند. در چنین شرایطی، مفهوم «تأمین مالی بخشهای اولویتدار» بهعنوان یک مکانیزم سیاستی، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ مکانیزمی که هدف آن ساده اما اثراتش گسترده است: شبکه بانکی فقط طرحهایی را تأمین مالی کند که در چارچوب اولویتهای ملی و بخشی تعریف شدهاند، از نظر فنی و اقتصادی قابل اجرا هستند و منافع آنها قابل سنجش و پایش است.
این رویکرد، نه یک توصیه کلی، بلکه نیازمند یک «پروتکل اجرایی» است؛ یعنی مجموعهای از قواعد، فرآیندها و ابزارهای نظارتی که از مرحله تعریف اولویتها تا پرداخت، نظارت و حتی برخورد با انحرافات را روشن کند. طراحی چنین پروتکلی میتواند به کاهش اتلاف منابع، افزایش اثربخشی اعتبار، و بهبود پاسخگویی بانکها و نهادهای سیاستگذار کمک کند؛ بهویژه در دورههایی که محدودیت منابع، ریسکهای کلان و فشارهای بودجهای، حساسیت تخصیص اعتبار را چند برابر میکند.
در مدل پیشنهادی، «طرح اولویتدار و استراتژیک» صرفاً یک برچسب اداری نیست. طرحی اولویتدار تلقی میشود که هم در فهرست رسمی اولویتهای اعلامشده قرار گیرد و هم در یک نظام امتیازدهی استاندارد، حداقل امتیاز لازم را کسب کند. همچنین باید مجموعهای از شروط سخت را رعایت کند؛ از جمله داشتن مسیر روشن مجوزها، سازگاری با قیود محیطزیستی و آمایشی، و ارائه مستندات قابل اتکا درباره بازار، فناوری و زمانبندی اجرا. معنای عملی این تعریف آن است که بانک نمیتواند تنها بر اساس درخواست متقاضی، یا صرفاً با اتکا به وثیقه، وارد تأمین مالی شود؛ بلکه ابتدا باید احراز شود که پروژه در «دامنه اولویتها» قرار دارد و کد اولویت معتبر دریافت کرده است.
در چارچوب سیاستهای اعتباری جدید، نقش سیاستگذار و نقش بانکها نیز تفکیک میشود. نهاد سیاستگذار (برای مثال، شورای اولویتگذاری اعتباری با حضور نهاد ناظر پولی، دستگاههای بخشی و نهاد برنامهریزی) مسئول تعیین اولویتها، ظرفیت اعتباری هر اولویت و قواعد امتیازدهی است؛ اما بانکها همچنان مسئول ارزیابی اعتباری، مدیریت ریسک و اجرای قرارداد تسهیلات هستند. این تفکیک، از یک سو مانع از سیاسی شدن تصمیمات اعتباری در شعب و بانکها میشود و از سوی دیگر، به سیاستگذار امکان میدهد اهداف کلان را در قالب «سهمیهها، سقفها و معیارها» به شبکه بانکی منتقل کند.
«کد اولویت»؛ قفل سامانهای برای تخصیص اعتبار
قلب پروتکل پیشنهادی، ایجاد یک سامانه مرکزی برای صدور «کد اولویت» است؛ شناسهای یکتا که فقط به طرحهای پذیرفتهشده اختصاص مییابد و بدون آن، ثبت و نهایی شدن تسهیلات امکانپذیر نیست. این سامانه، فهرست اولویتها را بهصورت شفاف نگه میدارد و برای هر اولویت، سقف منابع مجاز و دوره اعتبار تعریف میکند. به این ترتیب، تخصیص اعتبار از یک فرآیند سلیقهای به یک فرآیند دادهمحور و قابل ردگیری تبدیل میشود.
چرخه ورود طرحها به سامانه، با «غربالگری سریع» آغاز میشود. متقاضی باید اطلاعات پایه مانند نوع محصول یا خدمت، محل اجرا، فناوری مورد استفاده، ظرفیت تولید، نیاز ارزی، نیاز انرژی و آب، زمانبندی و وضعیت مجوزهای اصلی را ارائه دهد. اگر طرح اساساً خارج از دامنه اولویتها باشد، در همین مرحله رد میشود. اما اگر با اولویتها همراستا باشد، وارد مرحله امتیازدهی میشود.
امتیازدهی، بر ترکیبی از شاخصهای اثرگذاری و امکانپذیری تکیه دارد. اثرگذاری میتواند شامل کاهش ارزبری یا افزایش ارزآوری، تعمیق زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال باکیفیت، افزایش بهرهوری انرژی و آب، یا تقویت تابآوری زنجیره تأمین باشد. امکانپذیری نیز ناظر به این است که آیا پروژه مجوزها، زمین، خوراک یا مواد اولیه، پیمانکار و بازار قابل اتکا دارد یا خیر. در کنار این دو محور، رعایت قیود سخت مانند عدم مغایرت محیطزیستی یا آمایشی، بهعنوان شرط رد یا پذیرش قطعی تعریف میشود.
پس از کسب حداقل امتیاز، برای طرح «کد اولویت» صادر میشود و رتبهای (برای مثال A، B یا C) به آن تخصیص مییابد. همین رتبه، در گام بعد تعیین میکند که سقف تسهیلات، نسبت حداقل آورده، دوره تنفس و نحوه نظارت چگونه باشد. به بیان دیگر، کد اولویت صرفاً مجوز ورود به بانک نیست؛ بلکه نقشه راه تأمین مالی و پایش را هم تعیین میکند.
نکته کلیدی در این طراحی آن است که کد اولویت، جایگزین ارزیابی اعتباری بانک نمیشود؛ بلکه پیششرط آن است. بانک بعد از احراز کد اولویت معتبر، باید مانند هر تسهیلات دیگری، جریان نقدی، ریسک بازار، توان مدیریتی مجری، نسبتهای مالی و سناریوهای بدبینانه را بررسی کند. این تفکیک باعث میشود هم اهداف سیاستی محقق شود و هم اصول بانکداری و مدیریت ریسک تضعیف نگردد.
پرداخت مرحلهای و پایش هوشمند؛ از «وامدهی» تا «تکمیل پروژه»
یکی از نقاط آسیبپذیر سیاستهای هدایت اعتبار، انحراف مصرف تسهیلات است؛ یعنی منابعی که باید صرف خرید تجهیزات، اجرای پروژه یا سرمایه در گردش مرتبط شود، به مسیرهای دیگری میرود. پروتکل پیشنهادی برای کاهش این ریسک، بر «پرداخت مرحلهای» و «حساب امانی» تکیه دارد. در این مدل، بانک پول را یکجا در اختیار متقاضی قرار نمیدهد؛ بلکه پرداختها بر اساس پیشرفت واقعی پروژه و به مقصد مشخص (فروشنده یا پیمانکار تاییدشده) انجام میشود.
این سازوکار، معمولاً با حضور یک ناظر مستقل یا گزارشهای فنی معتبر تکمیل میشود تا پیشرفت فیزیکی و مالی قابل راستیآزمایی باشد. در قرارداد نیز فهرست هزینههای مجاز و غیرمجاز، تعهدات گزارشدهی ماهانه، و شروط کنترلی (Covenants) درج میشود؛ مانند الزام به حفظ حداقل آورده، محدودیت در تغییر کاربری منابع، یا توقف پرداخت در صورت تأخیرهای معنیدار.
در سطح کلان، پایش هوشمند به این معناست که دادههای مرتبط با هر طرح—از جمله مبلغ مصوب، مبلغ پرداختشده، پیشرفت، اشتغال ایجادشده، تولید یا فروش محققشده—بهصورت دورهای به سامانه مرکزی منتقل شود. چنین داشبوردی به سیاستگذار اجازه میدهد روند تحقق اهداف را ببیند و در صورت نیاز، وزن اولویتها یا سقفهای اعتباری را اصلاح کند. همچنین شفافیت داده، ابزار مهمی برای پاسخگویی بانکهاست؛ زیرا مشخص میشود کدام بانکها منابع را همسو با اولویتها تخصیص دادهاند و کدامها از مسیر منحرف شدهاند.
در کنار پایش، طراحی انگیزهها نیز ضروری است. اگر بانکها صرفاً با الزام مواجه شوند اما مشوقی برای پذیرش ریسک پروژههای تولیدی و بلندمدت نداشته باشند، احتمال کند شدن اعتباردهی یا شکلگیری دور زدنهای اداری افزایش مییابد. بنابراین در پروتکل پیشنهادی، مجموعهای از مشوقها و تنبیهها دیده میشود: مشوقهایی مانند دسترسی ترجیحی به خطوط اعتباری، کاهش هزینه تأمین منابع یا حمایتهای ضمانتی برای اولویتهای سطح بالا؛ و تنبیههایی مانند محدودیت رشد ترازنامه، افزایش هزینههای نظارتی یا اعمال جریمه برای اعطای تسهیلات خارج از دامنه اولویتها.
از سوی دیگر، برای جلوگیری از دور زدن سیاست، باید دامنه تسهیلات مشمول بهدرستی تعریف شود. اگر فقط تسهیلات سرمایهگذاری مشمول شود، ممکن است منابع از مسیر سرمایه در گردش یا ابزارهای دیگر به فعالیتهای غیرهدف برود. به همین دلیل، بسیاری از طراحیها پیشنهاد میکنند که علاوه بر تسهیلات سرمایهگذاری، سرمایه در گردش مرتبط با طرحهای توسعهای و تسهیلات کلان نیز مشمول قاعده «کد اولویت» باشد؛ در عین حال، برای کسبوکارهای خرد و معیشتی میتوان کانال جداگانه و سادهتری تعریف کرد تا سیاست اولویتگذاری، مانع تأمین مالی نیازهای عمومی و خرد نشود.
جمعبندی آنکه «تأمین مالی بخشهای اولویتدار» زمانی از سطح شعار به سطح اجرا میرسد که سه جزء همزمان شکل بگیرد: اول، تعریف روشن اولویتها و معیارهای امتیازدهی؛ دوم، ایجاد قفل سامانهای از طریق کد اولویت که بدون آن ثبت تسهیلات ممکن نباشد؛ و سوم، پایش و انضباط اجرایی با پرداخت مرحلهای و دادهمحوری. اگر این سه جزء کنار هم قرار گیرد، شبکه بانکی به جای پراکندگی اعتبارات، به سمت پروژههایی هدایت میشود که اثرات کلان و پایدار دارند، اجرای آنها قابل سنجش است و انحراف منابع هزینه بالایی خواهد داشت. در نهایت، چنین پروتکلی میتواند یک گام عملی برای افزایش بهرهوری منابع مالی و تقویت مسیر رشد اقتصادی از کانال سرمایهگذاری مولد و راهبردی باشد.
