۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

خنک‌ترین صبح بهاری در گلستان؛ مینودشت و پارک ملی در صدر کمینه دما

گرگان-گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان از ثبت هوایی نسبتاً خنک در استان حکایت دارد؛ به‌طوری‌که پارک ملی گلستان و مینودشت کمترین دما را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به گزارش مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی گلستان، امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، شرایط دمایی استان با ثبت کمینه‌های نسبتاً خنک در اغلب نقاط همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان به ۱۲ درجه سانتی‌گراد رسید و شهرستان مینودشت نیز با ثبت دمای ۱۲.۹ درجه، خنک‌ترین شهرستان استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

در مقابل، اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۲.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته اعلام شد.

همچنین حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز ۱۴.۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

گزارش‌ها حاکی است سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز کمینه دماهای نسبتاً نزدیک به هم را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که آق‌قلا ۱۵.۳، بندرگز ۱۵.۹، بندرترکمن ۱۵.۵، علی‌آباد ۱۳.۱، گنبدکاووس ۱۴.۲، مراوه‌تپه ۱۳، کردکوی ۱۴.۷ و کلاله ۱۳.۲ درجه سانتی‌گراد را به ثبت رسانده‌اند.

به نظر می‌رسد تداوم این شرایط، نویدبخش روزهایی با هوای معتدل و بهاری در سطح استان گلستان باشد.

