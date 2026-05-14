به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم‌تئاتر «احتمالات» به کارگردانی علی شمس، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۹ در مجموعه تئاتر لبخند روی پرده می‌رود.

مدت زمان این فیلم‌تئاتر ۱۰۰ دقیقه است و پس از پایان اکران، جلسه نقد و بررسی اثر با میزبانی عباس غفاری و با حضور علی شمس و دانیال خیری‌خواه برگزار می‌شود.

نمایش «احتمالات» در سال ۱۴۰۰ در مجموعه تئاتر شهر، سالن چهارسو، روی صحنه رفته است. عزالدین توفیق، امیر باباشهابی، آرش اشاداد، محمدامین پازوکی، دانیال خیری‌خواه، نسرین درخشان‌زاده، فرزین محدث، بهاره افشاری و افسانه کمالی بازیگران این نمایش بوده‌اند.