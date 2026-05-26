۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

اکران فیلم‌تئاتر «آرش» بهرام بیضایی در مجموعه تئاتر لبخند

فیلم‌تئاتر «آرش» با کارگردانی بهرام بیضایی در مجموعه تئاتر لبخند اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم نمایش‌خوانی «آرش» به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی برای اولین بار در ایران، در روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در سالن شماره ۱ این مجموعه روی پرده می‌رود.

این اجرا در ژوئیهٔ سال ۲۰۱۳ (تیر سال ۱۳۹۲)، در دانشگاه استنفورد به صحنه رفته است.

«آرش» از نخستین نوشته‌های بهرام بیضایی‌ است که بارها در ایران و کشورهای مختلف اجرا شده است.

اجرای سال ۲۰۱۳ در استنفورد نخستین‌باری‌ است که بیضایی این اثر را کارگردانی ‌کرده است. مژده شمسایی و محسن نامجو نقش‌خوانان این اجرا بوده‌اند.

فریبرز دارایی

