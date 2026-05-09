میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز پنج پروژه حوزه راهداری با هدف توسعه زیرساختهای حمل و نقل و ارتقای ایمنی راهها در استان سمنان با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد، بیان کرد: یکی از مهمترین بخشهای افتتاح این طرحها، بهسازی و نوسازی ناوگان خدماتی راهداری استان بود.
وی با دسته بندی طرحهای افتتاحی امروز به لحاظ اولویت و کارکرد، افزود: در کنار اصلاح نقاط حادثه خیز در طرحهایی که امروز به بهرهبرداری رسید، بهسازی محورهای ارتباطی نیز لحاظ شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان ادامه داد: بهسازی جاده ها، اجرای علایم و تجهیزات ایمنی و توسعه زیرساختهای خدمات جادهای و روگذر سمنان- خیرآباد از جمله طرح هایی است که امروز افتتاح شد.
قدمی با بیان اینکه استان سمنان به واسطه قرار گیری در چهار راه طلایی شمالشرق ایران تعدد تردد را در طول سال به خصوص پیکهایی مانند نوروز و تابستان میزبانی میکند، گفت: ارتقای ایمنی تردد و بهسازی راهها در کنار اصلاح نقاط حادثه خیز از این بابت در این استان ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه کاهش تصادفات و تسهیل تردد وسایل نقلیه از جمله برکات افتتاح طرحهای امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان سمنان است، افزود: نوسازی ناوگان ماشینآلات راهداری با اعتبار ۱۷۵ میلیارد تومان از جمله پروژه هایی است که امروز به بهرهبرداری رسید و دست راهداری را در اجرای طرحهای مرتبط با ایمنسازی راهها بازتر خواهد کرد.
