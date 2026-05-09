۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

ظفرقندی برای بازکردن پایگاه علمی «پاب‌مد» دست به کار شد

وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس مرکز ملی فضای مجازی،نسبت به تداوم محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی ابراز نگرانی کرده و خواستار رفع محدودیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای به دکتر آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نسبت به تداوم محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای کارهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و این وضعیت را مانعی جدی برای انجام امور جاری محققان دانسته است.

ظفرقندی در این نامه اعلام داشته است که علی‌رغم دسترسی به سایت PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)، که به عنوان موتور جستجوی اصلی در حوزه پزشکی شناخته می‌شود، این سایت در ماه گذشته به جز چند روز، مسدود بوده است.

با توجه به اهمیت حیاتی این پایگاه داده برای جامعه پزشکی و پژوهشی، دکتر ظفرقندی از دکتر آقامیری درخواست کرده است تا دستورات لازم را جهت رفع محدودیت و دسترس‌پذیر کردن این موتور جستجو صادر فرمایند.

زهرا سیفی

