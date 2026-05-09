به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر شنبه در همایش سرآمدان آموزش به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در دانشگاه فرهنگیان استان، با بیان اینکه نامگذاری مناسبت‌ها در تقویم تلنگری برای توجه بیشتر به موضوعات مهم جامعه است، اظهار کرد: روز معلم فرصتی برای یادآوری جایگاه تعلیم و تربیت در کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه هر روز باید روز آموزش و تعلیم و تربیت باشد، افزود: فلسفه نامگذاری ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز معلم، ریشه در تاریخ معاصر ایران دارد و نباید صرفاً به یک مناسبت تقویمی محدود شود.

استاندار گیلان با اشاره به شهادت «ابوالحسن خانعلی» در سال ۱۳۴۰ گفت: وی که دارای دکترای فلسفه معقول و منقول بود، در جریان اعتراضات معلمان نسبت به مسائل معیشتی به شهادت رسید و از همان زمان، موضوع معیشت فرهنگیان به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل شد.

حق‌شناس با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری، بار دیگر ۱۲ اردیبهشت به عنوان روز معلم نامگذاری شد، تصریح کرد: این روز با نام آن استاد فرهیخته گره خورده است؛ شهید مطهری مغز متفکر انقلاب اسلامی بود و دلیل اصلی این جایگاه، ایستادگی محکم او در برابر انحرافات فکری و اعتقادی جامعه بود.

وی با اشاره به تأثیر آموزش در بهره‌وری و دستمزد، بیان کرد: آموزش و مهارت‌آموزی دست‌کم سه درصد در بهره‌وری و بیش از ۱۰ درصد در میزان درآمد افراد اثرگذار است و این مسئله اهمیت یادگیری مستمر را دوچندان می‌کند.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه یکی از مشکلات تاریخی ما در مسیر توسعه، ضعف در کار جمعی و تشکیلاتی است، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه همکاری، کار گروهی و تربیت نیروهای توانمند و مهارت‌محور است؛ موضوعی که باید از دوران مدرسه و دانشگاه آموزش داده شود.

حق‌شناس با تأکید بر لزوم توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، خاطرنشان کرد: ایران دارای تمدنی بزرگ و چهره‌های برجسته‌ای همچون فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا و خیام است و با وجود این پیشینه غنی، همچنان نیازمند تقویت مهارت‌های اجتماعی، تعامل جمعی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز در حوزه‌های مختلف از جمله پل‌سازی، راه‌سازی، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی، دستاوردهای بزرگی حاصل شده و اگرچه در برخی بخش‌ها هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم، اما در حوزه‌های راهبردی و دفاعی، ایران به جایگاهی رسیده که قدرت و اقتدار آن قابل انکار نیست.

در پایان این مراسم از اعضای هیئت علمی، استادان، دانشجومعلمان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان با حضور استاندار گیلان تجلیل به عمل آمد.