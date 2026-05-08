به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه آیین افتتاح نخستین پارک کودک شهر پیربازار با عنوان «فرشته‌های میناب» با حضور اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت برگزار شد.

اسماعیل میرغضنفری فرماندار رشت در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت ایجاد فضاهای عمومی برای خانواده‌ها اظهار کرد: توسعه شهری تنها محدود به پروژه‌های عمرانی نیست و توجه به فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی از الزامات ارتقای کیفیت زندگی شهری و تقویت نشاط اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پیربازار در مسیر توسعه قرار دارد، افزود: برای تداوم این روند، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری متناسب با نیازهای شهروندان ضروری است و در همین راستا نگاه ویژه‌ای در فرآیند تخصیص اعتبارات شهرستان به این منطقه وجود دارد.

میرغضنفری همچنین با اشاره به نامگذاری این مجموعه اظهار کرد: با توجه به ضرورت گرامیداشت یاد شهدا و ثبت نام و خاطره آنان در فضای شهری، پیشنهاد شد نخستین پارک شهر پیربازار به نام «فرشته‌های میناب» و به یاد شهدای مظلوم دانش‌آموز این منطقه نامگذاری شود تا این یاد و خاطره در تاریخ شهر ماندگار بماند.

سجاد علیپور شهردار پیربازار، نیز در حاشیه این مراسم با قدردانی از این ابتکار، اظهار کرد: از پیشنهاد ارزشمند فرماندار شهرستان رشت در خصوص نامگذاری این پارک استقبال شد و بنا به دستور ایشان، روند اجرایی نامگذاری در اسرع وقت توسط شهرداری انجام خواهد شد.

وی افزود: این پارک با هدف ایجاد فضایی ایمن و استاندارد برای کودکان و خانواده‌ها احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

علیپور همچنین اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده و از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر در راستای توسعه فضاهای عمومی و ارتقای خدمات شهری به شمار می‌رود.