دو عملیات فنی حساس بدون قطعی آب در کرمانشاه انجام شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حفظ پایداری شبکه آبرسانی و جلوگیری از تداخل زیرساخت‌ها با پروژه‌های عمرانی شهری، اقدامات فنی لازم در نقاط مورد نظر انجام شده است.

وی با اشاره به هماهنگی صورت‌گرفته با شهرداری افزود: در شهرک چقامیرزا و در راستای اجرای طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی، خط انتقال آب سایز ۱۶۰ میلی‌متری با استفاده از لوله‌های فولادی جدید و به طول ۱۲ متر تغییر مسیر یافت تا از بروز هرگونه اختلال احتمالی جلوگیری شود.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: همزمان با این اقدام، عملیات تعمیر خط انتقال ۲۵۰ میلی‌متری مخزن جمهوری به مخزن پردیس نیز در دستور کار قرار گرفت و این تعمیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید.

سلطانیان تأکید کرد: اجرای این دو عملیات در بازه زمانی حدود شش ساعت و در شرایط بارندگی و هوای نامساعد انجام شد و با تلاش نیروهای اجرایی، بدون قطعی در تأمین آب شهر به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های حیاتی شهر در اولویت برنامه‌های شرکت آبفا قرار دارد، گفت: صیانت از حقوق شهروندان و تضمین خدمات پایدار از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.