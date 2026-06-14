سه عملیات فنی آبفا در کرمانشاه با موفقیت اجرا شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای موفق همزمان سه عملیات تخصصی در شبکه آب‌رسانی شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با وجود شرایط فنی دشوار و بدون ایجاد وقفه در تأمین آب مشترکان انجام شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این عملیات‌ها مربوط به رفع ۹ مورد نشتی در خطوط جمع‌آوری چاه‌های میاندربند بود که شامل هشت مورد نشتی در لوله‌های ۶۰۰ میلی‌متری و یک مورد در لوله ۲۰۰ میلی‌متری آزبست می‌شد. این عملیات در عمق حدود دو متری زمین و بدون خاموشی چاه‌ها به انجام رسید.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بخش دیگری از اقدامات اجرایی، سه دستگاه شیر قطع و وصل فرسوده با سایز ۱۵۰ میلی‌متر در مخزن جمهوری تعویض شد. این عملیات در شرایط سخت و در ارتفاع انجام گرفت و نقش مؤثری در بهبود کنترل جریان آب خط انتقال مخزن زیباشهر خواهد داشت.

سلطانیان ادامه داد: همچنین برای افزایش ظرفیت انتقال آب و ارتقای فشار شبکه توزیع، عملیات رینگ خط انتقال آب سد گاوشان به مخزن شماره ۲ چمن اجرا شد که در قالب آن ۳۰ متر لوله فولادی ۲۵۰ میلی‌متری در سه نقطه به مخزن متصل شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه تأثیر مستقیمی در بهبود وضعیت آبرسانی، افزایش پایداری شبکه و کاهش تنش آبی در منطقه دو شهر کرمانشاه خواهد داشت و زمینه ارائه خدمات بهتر به مشترکان را فراهم می‌کند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی گفت: اجرای همزمان این سه عملیات حساس نشان‌دهنده توان فنی، آمادگی عملیاتی و تعهد کارکنان آبفا برای حفظ پایداری تأمین آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است.