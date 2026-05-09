بی اعتنایی تل آویو به آتش بس؛حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری از تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان خبر دادند.

این منابع به شهادت ده‌ها نفر و زخمی شماری دیگر در حملات گسترده رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده‌ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی عصر امروز سلسله حملات گسترده‌ای را در مناطق مختلف جنوب لبنان انجام دادند که در پی آن ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند. پهپاد اسرائیلی شهرک الخرایب در صیدا در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی گزارش دادند یک ساختمان مسکونی مملو از سکنه در شهرک السکسکیه در شهر صیدا هدف حمله هوایی ارتش صهیونیستی قرار گرفته است.

منابع لبنانی اعلام کردند که در جریان این حمله دستکم ۷ نفر شهید و ۱۵ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، تاکنون ۱۰ نفر در این حمله به شهادت رسیده‌اند و شمار زیادی نیز زیر آوار مفقود هستند.

خبرگزاری رسمی لبنان همچنین از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های عین بعال، العباسیه، حبوش، بیوت السیاد و السکسکیه در جنوب این کشور خبر داد.

در همین حال، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در منطقه الساحلیات در جاده بیروت ـ صیدا هدف قرار داد که بر اثر آن دست ‌کم یک نفر به شهادت رسید.

خبرنگار الجزیره از حمله جدید رژیم صهیونیستی به شهرک عین بعال در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین خبرنگار الجزیره از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در السعدیات در جبل لبنان خبر داد.

خبرنگار المیادین از حمله به منطقه ای در جبل لبنان و زخمی شدن سه نفر بر اثر آن، حمله پهپاد اسرائیلی به شهرک یاطر خبر داد. منابع خبری اعلام کردند که توپخانه ارتش اشغالگر نیز کفر رمان در نبطیه را گلوله باران کرد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در شهر النبطیه، یک شهروند سوری به شهادت رسیده و دختر خردسالش به ‌شدت زخمی شده است.

بر اساس این گزارش، پهپاد اسرائیلی این دو نفر را در سه نوبت هدف قرار داده است.

تداوم ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران

همزمان منابع رسانه‌ای گزارش دادند یک موشک «زمین به هوا» به سمت یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان شلیک شده است.

در همین حال، حزب ‌الله لبنان اعلام کرد با استفاده از موشک زمین به هوا با یک پهپاد رژیم صهیونیستی در آسمان شهرک العباسیه در جنوب لبنان مقابله کرده است.

حزب‌الله لبنان اعلام کرد در دفاع از لبنان و ملت این کشور و در پاسخ به نقض آتش‌بس و حملات رژیم صهیونیستی به روستاهای جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است، مبارزان مقاومت اسلامی ظهر امروز شنبه تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با خمپاره هدف قرار دادند.

رسانه‌های عبری اعلام کردند که گزارش‌های اولیه از اصابت یک پهپاد انتحاری به منطقه شلومی در الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی حکایت دارد.

به گفته این منابع، در این حمله شماری زخمی شدند.

حزب ‌الله لبنان اعلام کرد تجمع خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با خمپاره هدف قرار داده است.

همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد که با پهپاد بولدوزر دی ۹ ارتش اشغالگر را در مرکز العباد به طور مستقیم هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین با پهپاد انتحاری مرکز تجمع دشمن اسرائیلی را در نزدیکی مرکز مسگاف عام هدف قرار داد.