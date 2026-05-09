پزشکیان: هدف اصلی دولت، اصلاح فرهنگ عمومی در حوزه مدیریت مصرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه 19 اردیبهشت 1405، در بازدید سرزده از سازمان برنامه و بودجه، در جریان روند بررسی برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق و گاز قرار گرفت و بر ضرورت شکل‌گیری یک بسیج عمومی در سراسر کشور برای اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای استفاده از ظرفیت مساجد، بسیج، اصناف و مجموعه‌های مردمی اظهار داشت: برگزاری جلساتی با محوریت نهادهای مردمی در دستور کار قرار گرفته تا هر محله بتواند با اتکا به ظرفیت‌های محلی موجود، در مسیر کاهش مصرف انرژی نقش‌آفرینی کند.

پزشکیان با اشاره به نزدیک بودن فصل تابستان، طرح اصلاح کولرهای آبی و استفاده از موتورهای کم‌مصرف افزود: مساجد و پایگاه‌های بسیج می‌توانند مسئولیت ارزیابی میزان مصرف کولرهای آبی در هر محله را بر عهده بگیرند و با مشارکت مردم، روند اصلاح و بهینه‌سازی مصرف انرژی را دنبال کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: افرادی که در قالب طرح‌ مردمی «جان‌فدا» ثبت‌نام و داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند، می‌توانند در این مسیر مشارکت داشته باشند و فعالان هر محله با همراهی نیروهای فنی، مهندسان و فعالان صنفی، بخشی از مشکلات مربوط به مصرف انرژی را برطرف کند.

پزشکیان تأکید کرد: هدف اصلی دولت، اصلاح فرهنگ عمومی در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف است تا این رویکرد به‌تدریج از طریق مساجد، مدارس، مراکز بهداشت، اصناف و مجموعه‌های محلی نهادینه شود.

رئیس جمهور با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان صنوف و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: هر صنف می‌تواند مسئولیت اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف انرژی در حوزه فعالیت خود را بر عهده بگیرد و در کنار کاهش مصرف برق، مصرف آب و سایر منابع را نیز مدیریت کند.

پزشکیان اظهار داشت: این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت فراگیر ملی منجر و تمامی مناطق کشور را دربرگیرد، به‌گونه‌ای که مردم، مساجد، بسیج و مجموعه‌های محلی به‌صورت مستقیم در مدیریت مصرف مشارکت داشته باشند.

رئیس جمهور افزود: در این طرح، دولت تلاش می‌کند امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار مجموعه‌های مردمی قرار دهد و در صورت نیاز، بانک‌ها نیز می‌توانند از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره، زمینه اجرای بهتر طرح‌ها را فراهم کنند.

پزشکیان با اشاره به آثار فرهنگی و اجتماعی این طرح تصریح کرد: هدف دولت تنها اجرای یک اقدام فنی نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگ عمومی برای کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از امکانات کشور است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این فرهنگ می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله مصرف برق، گاز، سوخت و استفاده از حمل‌ونقل عمومی نیز گسترش پیدا کند و جامعه را در برابر مشکلات و فشارهای آینده مقاوم‌تر سازد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای داوطلب و متخصص در این طرح گفت: مهندسان برق، مهندسان مکانیک و فعالان صنفی می‌توانند در قالب گروه‌های مردمی، مسئولیت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی را در محله‌های مختلف بر عهده بگیرند.

رئیس جمهور افزود: دولت تلاش می‌کند با کمک مساجد و مجموعه‌های مردمی، فرهنگ صرفه‌جویی را در سطح کشور توسعه دهد و در کنار اقدامات اجرایی، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مرتبط نیز در محلات و اصناف اجرا شود.

پزشکیان تصریح کرد: گروه‌های آموزشی می‌توانند از طریق تهیه و توزیع محتوای فرهنگی و آموزشی، مردم را نسبت به ضرورت مدیریت مصرف و کاهش استفاده غیرضروری از انرژی آگاه کنند.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط موجود کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی باید با مشارکت عمومی و مدیریت مصرف، از فشار بر شبکه انرژی کشور جلوگیری شود و در همین چارچوب، دولت تلاش خواهد کرد برق و گاز بخش تولید و صنعت دچار محدودیت نشود.

پزشکیان افزود: همان‌گونه که در حوزه برق مدیریت مصرف ضروری است، در حوزه گاز نیز باید فرهنگ صرفه‌جویی مورد توجه قرار گیرد تا کشور بتواند در برابر فشارها و مشکلات موجود با قدرت بیشتری عمل کند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌ها در این راستا تصریح کرد: دولت از تمامی ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و مردمی برای توسعه تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده خواهد کرد.

پزشکیان تأکید کرد: هدف اصلی، شکل‌گیری یک بسیج عمومی و ایجاد فرهنگ مشارکت در سراسر کشور است تا مردم در کنار دولت، نقش مستقیمی در مدیریت مصرف و عبور از مشکلات ایفا کنند.

رئیس جمهور با تشریح برنامه دولت برای اجرای طرح‌های مردمی مدیریت مصرف انرژی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ساختارهای محلی و اجتماعی کشور تأکید کرد و گفت: مساجد، مدارس و اصناف دارای پوشش گسترده در سراسر کشور هستند و می‌توانند نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ایفا کنند.

پزشکیان اظهار داشت: همان‌گونه که شبکه گردش خون تمامی اعضای بدن را پوشش می‌دهد، ساختار مساجد، مدارس و صنوف نیز امکان ارتباط و پوشش کامل محلات و مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند و دولت تلاش دارد از این ظرفیت در مسیر اصلاح الگوی مصرف استفاده کند.

رئیس جمهور افزود: در هر محله می‌توان یک هسته اجرایی و عملیاتی متشکل از افراد متخصص، معلمان، بازاریان، پزشکان و نیروهای مردمی تشکیل داد تا روند شناسایی و ساماندهی تجهیزات پرمصرف را دنبال کنند. پس از مرحله شناسایی، روند تأمین تجهیزات مورد نیاز و هماهنگی میان نیروهای داوطلب و مجموعه‌های محلی آغاز خواهد شد تا هر منطقه بتواند با اتکا به توان مردمی بخشی از مشکلات مصرف انرژی را برطرف کند.

پزشکیان با اشاره به نقش نیروهای داوطلب مردمی در اجرای این طرح اظهار داشت: در میان نیروهای مردمی که در طرح «جان فدا» ثبت نام کردند، افراد زیادی حضور دارند که هم توان مالی و هم توان تخصصی برای مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را دارند و می‌توانند در محله‌های خود نقش‌آفرینی کنند.

رئیس جمهور افزود: دولت در شرایط فعلی امکان تأمین کامل تجهیزات برای همه مناطق را ندارد، اما تلاش خواهد شد امکانات موجود به‌صورت هدفمند در اختیار مجموعه‌های محلی قرار گیرد تا اجرای طرح‌ها با مشارکت عمومی پیش برود.

پزشکیان تأکید کرد: در کنار اقدامات اجرایی، باید گروه‌های آموزشی نیز در محلات شکل بگیرند تا نحوه استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را به مردم آموزش دهند

رئیس جمهور تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری در میان مردم است تا هر محله بتواند بخشی از مسایل مربوط به مصرف انرژی را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی خود مدیریت کند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها خاطرنشان کرد: ستادهای منطقه‌ای موظف خواهند بود به‌صورت هفتگی روند اجرای برنامه‌ها، میزان پیشرفت اقدامات و مشکلات موجود در هر محله را بررسی و پیگیری کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر در بخشی از اجرای طرح ضعف یا مشکلی وجود داشته باشد، تیم‌های پشتیبانی و آموزشی موظف خواهند بود برای رفع موانع و تسریع روند اجرا وارد عمل شوند.

پزشکیان افزود: مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان نیز می‌توانند در این مسیر مشارکت داشته باشند و از طریق اقدامات کوچک اما گسترده، آثار قابل توجهی در سطح ملی ایجاد کنند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ممکن است اقدامات محدود در یک محله یا یک مدرسه به‌تنهایی کوچک به نظر برسد، اما زمانی که این اقدامات در سراسر کشور گسترش پیدا کند، آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور خواهد داشت.

پزشکیان تأکید کرد: اگر فرهنگ مشارکت و صرفه‌جویی در سطح محلات شکل بگیرد، مردم خود به الگو و مشوق یکدیگر تبدیل خواهند شد و این روند می‌تواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف در کشور ایفا کند.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های مردمی مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: دولت با جدیت روند هماهنگی و پیگیری برنامه‌های مرتبط با مساجد، محلات و مجموعه‌های مردمی را دنبال می‌کند و شخصاً جلسات مربوط به این طرح‌ها را به‌صورت مستمر برگزار و پیگیری می‌کنم.

پزشکیان افزود: اجرای موفق این برنامه‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های کشور در حوزه برق و گاز را برطرف کند و در کنار آن، مشکلات مربوط به تأمین انرژی بخش صنعت را نیز کاهش دهد.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این الگوی مشارکت مردمی به نتیجه مطلوب برسد، کشور خواهد توانست با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، فشارهای موجود در حوزه انرژی را مدیریت و نیاز بخش‌های مختلف را تأمین کند.

پزشکیان تأکید کرد: حل مسایل مربوط به برق، گاز و انرژی کشور نیازمند صرف وقت، پیگیری مستمر و مشارکت واقعی مردم و مجموعه‌های محلی است و دولت این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

پیش از آغاز سخنان رئیس جمهور، آقای اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت، آقای علی‌آبادی وزیر نیرو، آقای پاک‌نژاد وزیر نفت و آقای سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، گزارش‌هایی درباره روند اجرای طرح جایگزینی موتور کولرها، تأمین منابع مالی و ارزی مورد نیاز و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه انرژی و بنزین ارائه کردند.