احسان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در بجنورد در حال پیگیری است. بعد از تورنمنت ترکیه چند نفر از کشتی‌گیران ما عملکرد خوبی نداشتند به همین خاطر تصمیم بر این شد که برای مسابقات قهرمانی آسیا در سه وزن انتخابی برگزار کنیم. قرار است در اوزان ۵۷، ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم مسابقه انتخابی درون اردویی داشته باشیم که البته باید مورد تأیید فدراسیون هم قرار بگیرد.

وی گفت: تیم ملی کشتی آزاد جوانان تا ۲۰ اردیبهشت ماه در بجنورد ادامه دارد و بعد از آن هر شهری که اعلام آمادگی کند مسابقات ما در آنجا برگزار خواهد شد. در اواخر اردیبهشت ماه هم انتخابی درون اردویی ما برگزار خواهد شد و پس از آن اردوی نهایی برای مسابقات قهرمانی آسیا را شروع خواهیم کرد. مسابقات قهرمانی آسیا ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار خواهد شد و ما با ۵۰ درصد تیم اصلی شرکت می‌کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان تأکید کرد: من اعتقاد دارم که باید به جوانان میدان داد و آنها در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان بروند. شاید اگر هر کس دیگری جای من باشد در سال اول مربیگری‌اش با تیم اصلی به میدان می‌رود تا قهرمان شود، اما هدف من این است که به جوانان فرصت دهیم تا خودشان را نشان بدهند. قطعا اعتماد به جوانان نتیجه خواهد شد و ما سال آینده در آسیایی و جهانی ثمره این اعتماد را خواهیم دید و تعداد مدال‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

امینی عنوان کرد:در مسابقات قهرمانی آسیا در برخی اوزان با نفرات دوم اعزام خواهیم شد چون معتقدم آنها باید در یک میدان آسیایی محک بخورند. از دل همین جوانان تیم ملی بزرگسالان قدرتمند ساخته می‌شود. من معتقدم باید مسیر کشتی را به یک مسابقه محدود نکرد. اگر به جوانان اعتماد کنیم قطعا در آینده کشتی ایران سود خواهد بود. به عنوان ما در وزن ۹۲ کیلوگرم رحمانی و خاکباز را داریم که هر دو کشتی‌گیران خوبی هستند اما اگر من رحمانی قهرمان بزرگسالان کشور را انتخاب کنم قطعا مدال طلا خواهد گرفت اما هدف من این است که به یک جوان میدان بدهم به همین خاطر به خاکپا که کشتی‌گیر بسیار بااستعدادی است اعتماد می‌کنم.

وی گفت: گاهی وقت‌ها یک کشتی‌گیر جوان با حضور در یک مسابقه مسیر زندگی‌ ورزشی‌اش تغییر می‌کند و من به عنوان سرمربی که با این نسل کار می‌کنم باید این شرایط را در اختیار آنها بگذارم. قطعا کسب مدال اهمیت زیادی دارد اما من فکر می‌کنم ساختن یک مسیر و ساختن یک کشتی‌گیر اهمیت بیشتری دارد. شاید اگر کس دیگری جای من بود چنین ریسکی نمی‌کرد اما هدف و نیت من خیر است و امیدوام که بتوانیم از پس آن بربیایم. در مسابقات قهرمانی آسیا هم کار سخت است و همه تیم‌ها با تمام توان به میدان خواهند آمد. امیدوارم که بتوانیم با اعتماد به جوانان مسیر را برای توسعه کشتی هموار کنیم و از آن طرف در این رقابت‌ها هم نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان گفت: نیت من برای اعتماد به جوانان خیر است، در ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا نفرات اصلی و چهار یا پنج نفر از جوانان حضور خواهند داشت. واقعا باید از فدراسیون کشتی هم تشکر کنم که در شرایط جنگی پیگیر وضعیت تیم ما بود، در این مدت تمرینات ما متوقف نشد و از آن طرف تیم به تورنمنت ترکیه اعزام شد. البته ما از طریق زمینی به ترکیه اعزدر این مدت فدراسیون از تیم ما کاملا حمایت کرد که باید از رئیس فدراسیون کشتی تشکر کنم.