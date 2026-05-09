به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز شنبه در جریان سفر کاری به شهرستان میانه در نشستی با مدیران و نمایندگان کارگران، مسائل و مطالبات جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد.
وی با حضور در خطوط تولید و گفتوگو با کارگران، بر اهمیت توجه به مسائل نیروی کار در واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: صیانت از نیروی کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران از مهمترین رویکردهای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی است و در همین راستا تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تسهیلات حمایتی، زمینه بهبود شرایط کارگران فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش صنایع بزرگ در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان افزود: واحدهای صنعتی بزرگ علاوه بر نقشآفرینی در تولید و اقتصاد، سهم مهمی در ایجاد اشتغال پایدار دارند و حمایت از کارگران این مجموعهها میتواند به افزایش بهرهوری و پایداری تولید نیز کمک کند.
غفاری ادامه داد: رسیدگی به مطالبات جامعه کارگری باید به صورت نظاممند و در چارچوب مقررات انجام شود و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز تلاش دارد با تقویت ارتباط و تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی، بستر لازم برای حل مسائل و دغدغههای موجود را فراهم کند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم رسیدگی دقیق به عناوین شغلی کارگران در واحدهای صنعتی اظهار داشت: تسریع در بررسی و تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیانآور از موضوعات مهمی است که به طور ویژه در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با بررسی دقیق پروندهها و رعایت ضوابط قانونی، حقوق کارگران در این حوزه بهدرستی صیانت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: گفتوگوی مستقیم با کارگران و مدیران واحدهای صنعتی میتواند به شناسایی دقیقتر مشکلات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات کمک کند.
در این نشست، نماینده کارگران نیز با اشاره به برخی مسائل و مطالبات جامعه کارگری این مجموعه، خواستار توجه بیشتر به موضوعات مربوط به امنیت شغلی، عناوین شغلی و رسیدگی به مشاغل سخت و زیانآور شد.
غفاری پس از استماع مطالب مطرحشده، بر پیگیری این موضوعات از مسیرهای قانونی و اداری تأکید کرد و گفت: رویکرد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبتنی بر تعامل، همافزایی و حل مسائل در چارچوب قانون است و تلاش میکنیم با همکاری کارفرمایان و نمایندگان کارگران، گامهای مؤثری در جهت بهبود شرایط جامعه کارگری برداریم.
نظر شما