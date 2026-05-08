سبزی: صیانت از حقوق کارگران باید در اولویت ادارات‌ ساوه و زرندیه باشد

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمد سبزی ظهر جمعه در نشست بررسی چالشهای جامعه کارگری شهرستانهای ساوه و زرندیه، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: گرهگشایی از این پروندهها نیازمند همفکری و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط است و باید از هرگونه مانعتراشی در مسیر پیگیری حقوق کارگران جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه شهرستانهای ساوه و زرندیه از قطبهای مهم صنعتی استان مرکزی به شمار میروند، افزود: جمعیت قابل توجهی از نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی این مناطق مشغول فعالیت هستند و صیانت از حقوق آنان باید در اولویت برنامههای مسئولان قرار گیرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت توجه به سلامت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: انتظار میرود با تعامل و هماهنگی میان دانشکده علوم پزشکی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی، ارزیابیهای دقیقتری از شرایط محیطهای کارگری انجام شود تا زمینه ارتقای سطح سلامت شغلی و پیشگیری از آسیبهای ناشی از کار فراهم شود.
وی ادامه داد: نشستهای تخصصی با حضور مدیران و مسئولان حوزه کارگری باید به نتایج عملی منجر شود و خروجی این جلسات در قالب تسهیل روندهای اداری و کاهش مشکلات کارگران، بهویژه در موضوع بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور، قابل مشاهده باشد.
حجت الاسلام سبزی با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مشکلات جامعه کارگری تصریح کرد: این نشستها فرصت مناسبی برای بررسی دقیق پروندههای معوق، شناسایی چالشهای قانونی و اداری و یافتن راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات کارگران صنایع منطقه فراهم میکند.
وی با بیان اینکه حمایت از کارگران نقش مهمی در پایداری تولید و رونق اقتصادی دارد، گفت: حل مسائل و دغدغههای جامعه کارگری میتواند به افزایش انگیزه نیروی کار، بهبود شرایط تولید و تقویت فعالیتهای صنعتی در منطقه منجر شود.
در این نشست که با محوریت بررسی چالشهای حوزه مشاغل سخت و زیانآور برگزار شد، مدیران کل تأمین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه مدیران شهرستانهای ساوه و زرندیه حضور داشتند و موضوعات مرتبط با رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور و مشکلات کارگران مورد بررسی قرار گرفت.
