به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری باند دو نفره سارقان احشام و کشف ۱۱ رأس گوسفند مسروقه در قرچک خبر داد.

قاسم‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام سرقت احشام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره سرقت در روستای داوودآباد قرچک، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی قرچک با انجام اقدامات فنی و پلیسی، باند دو نفره سارقان احشام را شناسایی و در یک عملیات منسجم، آنان را به همراه احشام مسروقه دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به مقر آگاهی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی قرچک بیان کرد: متهمان در تحقیقات صورت‌گرفته به سه فقره سرقت احشام شامل ۵۷ رأس گوسفند به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که از این تعداد، ۱۱ رأس گوسفند مسروقه کشف شد.

قاسم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده متشکله به مراجع قضائی معرفی و سپس روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی احشام همچنان در حال بررسی است.