مدیرعامل هلال احمر بوشهر: ۱۳ هزار حادثه طی سال گذشته ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هلال احمر اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۵۳ میلیارد ریال کمک بلاعوض درمانی به ۲ هزار و ۳۰۰ مددجوی استان بوشهر پرداخت شده است.

وی از افزایش خدمات درمانی در زمینه‌های دارو، کاردرمانی، فیزیوتراپی و ارتوس پروتز خبر داد و اضافه کرد: در راستای تقویت ناوگان و بهبود وضعیت لجستیک سازمان در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر از ثبت ۱۳ هزار حادثه با هزار و ۲۰۶ مصدوم طی سال گذشته خبر داد و افزود: به منظور امدادرسانی به این حوادث هزار و ۳۷۹ تیم اعزام شده است.

وی با اشاره به فعالیت پنج پایگاه امداد دریایی در سطح استان تاکید کرد:‌ با کم کاری و کارشکنی‌هایی برای احداث پایگاه‌های شهر بوشهر و دیر روبرو هستیم.

ایزدپناه با اشاره به فعالیت ۱۵۵ خانه هلال در سطح استان اضافه کرد: تلاش گسترده‌ای برای بهبود فعالیت ها و ارتقای کیفیت خدمات خانه های هلال در سطح استان داریم.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان بوشهر ۳۰ هزار نفر عضو جمعیت هلال احمر هستند بیان کرد: طی سال گذشته با حضور بیش از ۳۵ هزار نفر، هزار و ۴۵۴ دوره آموزشی در سطح استان برگزار شد.

اجرای کاروان‌های سلامت در روستاهای کم‌برخوردار

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به ارائه آموزش‌های همگانی به ۵۰ هزار نفر در ایام جنگ رمضان افزود: طرح دادرس برای چهاردهمین سال با حضور چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در ۱۵۰ مدرسه استان برگزار شد.

وی به اجرای کاروان‌های سلامت در روستاهای کم‌برخوردار در هفته هلال احمر اشاره کرد و گفت: کاشت سه هزار اصله نهال حرا تشکیل زنجیره انسانی در ساحل خلیج فارس از دیگر برنامه ها است.

وی از برگزاری رژه خودرویی و موتوری خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، غذای بومی محلی، پرواز بادبادک‌ها و صعود تیم واکنش سریع به قله‌های مرتفع استان از جمله این برنامه‌ها است.

نهادینه‌سازی فرهنگ نوع‌دوستی

ایزدپناه با اشاره به اینکه ۳۰۰ معلول و جانباز خدمات ارتوس پروتز و اندام مصنوعی دریافت کردند، بیان کرد: هزار و ۱۱۴ نفر از مرکز فیزیوتراپی استفاده و ۲۳۷ نفر نیز واکسیناسیون حجاج و سایر خدمات را دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر تعداد اعضای جوان سامانه «هلال من» را ۴۶ هزار و ۷۹۲ نفر اعلام کرد و گفت: در ایام جنگ رمضان، ۲۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و بشردوستی به‌همت این اعضا اجرا شد.

وی از حضور ۲ هزار و ۳۵۰ عضو جوان در فعالیت‌های ۱۲ روزه جنگ و همچنین برگزاری طرح «فاخر» در مهدکودک‌ها و مدارس برای نهادینه‌سازی فرهنگ نوع‌دوستی خبر داد.