اجرای طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم کریمی شامگاه شنبه در رویداد ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان که به میزبانی نوشهر برگزار شد تصریح کرد ؛ با یاد شهید سپهبد باقری و با تلاش های صورت گرفته در نهادها و سازمان های مربوطه، طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌ جوانان به ۸۰ درصد اهداف از پیش طراحی شده رسید.

وی با تشریح جزئیات این طرح بیان داشت؛ مقرر شد با توجه به تقاضاهای شغلی جوانان در استان ها، سازمان های مردم نهاد مجری طرح با مراجعه به بخش های صنعتی، خدماتی و تولیدی نیازهای شغلی را احصا کنند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان بال دوم طرح در کنار وزارت ورزش و جوانان با توجه به مشاغل مشخص شده، شرایط برگزاری دوره های تخصصی احصا شده را فراهم کنند و ستاد کل نیروهای مسلح نیز سربازانی که در ۶ ماه آخر خدمت خود هستند را به وزارت ورزش و جوانان برای فراگیری دوره معرفی نماید.

کریمی در ادامه گفت : علیرغم سختی های کار هماهنگی بین مجموعه های مختلف درگیر این طرح و اینکه دو جنگ تحمیلی را هم در این برهه داشتیم اما با اراده ای که در قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح و ارتباط موثری که بین معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان فنی و حرفه ای شکل گرفته بود، لحظه ای اخلال در اجرای طرح نداشتیم و خوشبختانه منجر به تحقق ۸۰ درصدی اهداف پیش بینی شده طرح گردید.

مدیرکل طرح های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه افزود، همکاری و هم افزایی برون سازمانی شکل گرفته در این یکسال موجب شد جوانانی که در حال تکمیل دوره خدمت سربازی هستند آماده ورود به بازار کار شوند و قطعا در سال ۱۴۰۵ نیز طرح شهید باقری پرقدرت ادامه خواهد یافت.

وی با اعلام اینکه در استان مازندران نتایج بسیار خوبی از اجرای این طرح حاصل شد بیان داشت؛ از سهمیه ۵۰ هزار نفری که در سراسر کشور تعیین شده بود ۳۵ هزار نفر جوان آموزش دیده در دوره های مهارت آموزی داشتیم.