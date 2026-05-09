فرماندار دشتستان: ۹۲ درصد تعهدات اشتغال شهرستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت اشتغال و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان، اظهار کرد: پرداخت حداکثری و به موقع تسهیلات و همچنین تحقق تعهدات اشتغال دستگاه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی خواستار جدیت بیش از پیش بانک‌ها و دستگاه‌ها درعمل به تکالیف خود در این حوزه شد و اضافه کرد: فرصت پرداخت تسهیلات تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده است.

فرماندار دشتستان تصریح کرد: همانطور که دشتستان تاکنون در جذب اعتبارات بسیار موفق عمل کرده است و دارای رتبه‌های برتر در استان است، درفرصت باقیمانده نیز باید حداکثر تلاش جهت جذب باقیمانده سهم شهرستان صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: رتبه شهرستان دشتستان در جذب اعتبارات جزء ۷-۱ را با ۶۵.۳ درصد پرداخت نسبت به سهم ابلاغی نسبت به سایر شهرستان ها خوب ارزیابی می‌شود.

وضعیت جذب اعتبارات اشتغال

دشتی در خصوص جذب اعتبارات جزء ۲-۷ تبصره ۱۵ قانون بودجه نیز بیان کرد: از سرجمع ۳۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، دشتستان با جذب ۹۹.۵ میلیارد تومان نزدیک به ۲۵ درصد از سر جمع پرداختی را به خود اختصاص داده است که این آمار رضایت بخش بوده و ماحصل زحمات همه اعضای کارگروه شهرستان است.

فرماندار دشتستان همچنین درخصوص تحقق اشتغال نیز عملکرد شهرستان را بسیار خوب ارزیابی کرد و از تحقق ۹۲ درصدی تعهد شهرستان تا زمان برگزاری جلسه خبر داد.

وی این مهم را حاصل عزم و تلاش جمعی همه دستگاه‌ها دانست و افزود: این درصد تحقق در بین شهرستان‌ها، عالی بوده و انشاء الله تا پایان زمان مقرر، تلاش خواهیم کرد میزان تحقق تعهد اشتغال شهرستان ۱۰۰ درصد کامل شود.

در این جلسه روند پرداخت تسهیلات جزء ۱-۷ و ۲-۷ تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۳ شهرستان و تحقق تعهد اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.