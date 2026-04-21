به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر سهشنبه در بازدید میدانی از مرز رسمی شیخصله در شهرستان ثلاثباباجانی با همراهی نماینده مردم اورامانات در مجلس، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار، مدیرکل گمرکات و سایر مسئولان، به بررسی وضعیت زیرساختهای تجاری این پایانه مرزی پرداخت.
وی با اشاره به نقش راهبردی مرزهای استان غربی کشور گفت: در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از کل صادرات ایران به عراق از طریق مرزها و بازارچههای استان کرمانشاه، بهویژه مرز شیخصله انجام میشود و روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون کالا از این مرز صادر میشود؛ ظرفیتی که با هماهنگیهای جدید با طرف عراقی تا سه برابر قابل افزایش است.
استاندار کرمانشاه پایانه مرزی شیخصله را یکی از شریانهای اصلی مقابله با تحریمها و نقطه جهش اقتصادی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهی و تقویت زیرساختها، کلید توسعه صادرات استان است. بر اساس قانون تجارت مرزی، ۱۵ درصد عوارض دریافتی صرف توسعه بازارچه و جادههای دسترسی خواهد شد که این رقم از امسال به طور جدی اجرایی شده و چهره مرز را دگرگون خواهد ساخت.
حبیبی با اشاره به اجرای موفق طرح تجارت مرزی کولبری در کرمانشاه گفت: استان طی سال گذشته با ثبت بیش از ۱۸۰ میلیون دلار درآمد از محل این قانون، رتبه نخست کشور را کسب کرد. با تصویب اخیر دولت مرکزی، دریافتی مرزنشینان از ۲.۵ به ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته و این مبلغ به طور مستمر به حساب ۷۰ هزار مرزنشین واریز میشود.
وی همچنین از تلاش برای پیوستن شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب به طرح تجارت مرزی خبر داد و افزود: عدالت در توزیع درآمدهای مرزی از سیاستهای دولت بوده و با رایزنیهای انجامشده قرار است این مناطق نیز به زودی تحت پوشش قرار گیرند.
استاندار کرمانشاه در پایان هدف استان را تلفیق تقویت زیرساختها و معیشت مرزنشینان عنوان کرد و گفت: با این راهبرد، مرزهای کرمانشاه به قطب اقتصادی بیرقیب غرب کشور تبدیل خواهد شد.
