استاندار کرمانشاه:۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرزهای کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این مجمع را بازوی محرک و اثرگذار در پهنه اقتصادی استان توصیف کرد. وی با تقدیر از تلاشهای نظاممند فعالان بخش خصوصی اظهار داشت که استمرار منظم این جلسات با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی، دستاوردهای ملموس و ارزندهای را برای گرهگشایی از چالشهای تولیدی منطقه به همراه داشته است.
استاندار کرمانشاه با تبیین سهم ۴۰ درصدی مرزهای این استان از مجموع صادرات کشور به عراق، تمرکز بیش از حد بر ارسال مصالح ساختمانی را یک آسیب دانست و تشریح کرد: برای کاهش ریسکهای تجاری و پایداری در بازارهای هدف، کارگروههای تخصصی باید با برنامهریزی علمی به سمت تنوعبخشی به سبد کالاهای صادراتی حرکت کنند تا در صورت بروز هرگونه نوسان قیمتی یا ممنوعیت برای یک محصول، کالاهای جایگزین مانع از توقف ترخیص شوند.
وی تقویت کانونهای تجارت مرزی را از ابتکارات موفق دولت چهاردهم برشمرد که جرقه پیشران آن از کرمانشاه زده شد و افزود: این اقدام نهتنها رونق چشمگیری در بازارچههای مرزی ایجاد کرد، بلکه عواید قانونی مبادلات مرزی را به سفره مرزنشینان تزریق نمود. حبیبی با تاکید بر لزوم ارتقای سهم استان با همافزایی سازمان توسعه تجارت، خواستار برپایی نمایشگاههای مشترک و اعزام هیئتهای بازرگانی با محوریت و میدانداری مطلق بخش خصوصی به اقلیم کردستان و بخش مرکزی عراق شد.
مدیر ارشد اجرایی استان از تفویض تامالاختیار وظایف دولتی در حوزه تفاهمنامههای خارجی به رئیس اتاق بازرگانی خبر داد و اضافه کرد: مدیریت ارشد استان از هرگونه قرارداد سودآور بخش خصوصی با طرفهای عراقی حمایت قاطع میکند. وی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای دانشآموختگان بخش کشاورزی کرمانشاه، توسعه کشت فراسرزمینی در خاک عراق را به عنوان یکی از پیشرانهای نوین اقتصادی و استراتژیک منطقه معرفی کرد.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت نظارت بر ایمنی سازهها با تکیه بر تجربه ززلزلههای گذشته اشاره کرد و گفت: حضور مجریان ذیصلاح و نظام مهندسی برای ارتقای کیفیت ساختوساز الزامی است؛ اما این فرآیند نباید به طولانی شدن بوروکراسی یا تحمیل هزینههای سرسامآور به شهروندان منجر شود. بر همین اساس، کمیتهای چندجانبه با حضور معاونت عمرانی، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی مأمور به تعادلبخشی به این زنجیره شدند.
حبیبی در پایان به لزوم حمایت ساختاری از ۶۵ واحد صنایع پاییندستی پتروشیمی و صنف قطعهسازان خودرو در کرمانشاه اشاره کرد و یادآور شد: مطالبات قطعهسازان از شرکتهای بزرگ نظیر ایرانخودرو و سایپا و همچنین تامین منابع اولیه پتروشیمیها به طور جدی در مراجع ملی پیگیری میشود. وی همچنین از عزم راسخ کارآفرینان در شرایط سخت اقتصادی و تعامل سازنده ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای رفع موانع تولید قدردانی کرد.
