عدالت دیجیتال در استان سمنان؛ اینترنت پرسرعت در مدارس عشایری و روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمیان در نشست خبری شامگاه شنبه در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی بسیج رسانه سمنان در شب های اقتدار مرکز استان اعلام کرد: ایجاد بستر و زیرساخت مجازی شدن آموزش در سراسر ایران اسلامی با اطمینان خاطر از سوی خاتوادا اا ناشی از زحمات فرزندان این مملکت در حوزه ارتباطات و فناوزی اطلاعات است. ‌

وی با اشاره به محدودیت های ارتباطی در دوران جنگ رمضان افزود: درست است که در زمان محدودیت های اینترنت گلایه مندی هایی داشتیم اما باید توجه داشت که هرکشوری مجبور است که مرزهای سایبری را در دوران جنگ محدود نگه دارد و مردم ما این شرایط را درک می کنند.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان سمنان با بیان اینکه صرفا هدف محدودیت ها حفظ امنیت و پایداری خدمات داخلی بود تاگید کرد: این‌محدودیت ها مانند دیگر حوزه های دفاعیدر زمان جنگ رقم‌خورد که طبیعی بود.

ابراهیمیان با بیان اینکه در دوران جنگ و محدودیت های مرتبط با آن خوشبختانه توانستیم با کمترین تاثیر منفی شبکه ارتباطات را در بالاترین سطح کیفیت خدمات نگه دریم گفت: این اقدام با تلاش شبانه روزی سربازان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت.

وی با بیان اینکه شرکت زیرساخت با خروج از شرایط بحران وارد لایه های بعدی خواهد شد و تلاش می‌کنیم به لایه های دیگر وارد شویم و بخصوص با بهره گیری از هوش مصنوعی ارتقای خدمات خواهیم داشت تاگید کرد: شرکت زیرساخت به عنوان بزرگترین اوپراتور هوش مصنوعی وارد عمل شده و به زودی شاهد برکات این امر در خدمترسانی به مردم خواهیم بود.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان سمنان با بیان اینکه در راستای توسعه عدالت در فضای الکترونیک که یکی از برنامه های شرکت زیرساخت است، ورودی به مدارس عشایری و روستایی را خواهیم داشت و قطعا این موضوع به توسعه خدمات زیرساختی در تمام استان سمنان کمک خواهد کرد.