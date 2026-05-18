۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

«ارتباطات» خط مقدم جنگ نرم و زیرساخت جهاد تبیین است

سمنان-معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با تأکید بر پیوند زیرساخت‌های دیجیتال با نیازهای مردمی و امنیت ملی، گفت: زیرساخت‌های ارتباطی امروز خط مقدم جنگ نرم و ابزار اصلی جهاد تبیین است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان بر لزوم پیوند «توسعه زیرساخت‌های دیجیتال» با «نیازهای مردمی» و «امنیت ملی» تأکید کرد.

وی افزود: زیرساخت‌های ارتباطی امروز، خط مقدم «جنگ نرم» و ابزار اصلی «جهاد تبیین» است.

معاون استاندار سمنان ادامه داد: می بایست با تکیه بر همان روحیه جهادی که در دفاع مقدس شاهد بودیم، برای توسعه زیرساخت های ارتباطی استان اقدامات کرد

عبدالله زاده ادامه داد: همان‌گونه که رزمندگان با سلاح خود از خاک کشور دفاع می‌کردند، امروز باید با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، از استقلال و امنیت اطلاعاتی کشور محافظت کنیم.

حسین ابراهیمیان مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان سمنان نیز، با یادآوری نقش راهبردی ارتباطات در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، اعلام کرد: مجموعه ارتباطات زیرساخت استان سمنان با روحیه جهادی، اولویت‌های توسعه‌ای خود را در استان بر اساس نیازهای مردم تنظیم‌کرد.

کد مطلب 6834052

