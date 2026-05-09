دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده‌ دو شهید جنگ رمضان 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با حضور در منازل پاسدار شهید «امیر علیزاده» و پاسدار شهید «محمد ناصحیان» از شهدای جنگ رمضان، با خانوادههای معظم این دو شهید والامقام در مشهد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، تولیت آستان قدس رضوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز، بر جایگاه رفیع ایثار، فداکاری و مجاهدت رزمندگان اسلام در دفاع از کشور تأکید کرد و صبر، استقامت و پایمردی خانوادههای معظم شهدا را ستود.
خانوادههای این شهدای والامقام نیز در جریان این دیدار، به بیان خاطراتی از ایمان، اخلاص، رشادت و مجاهدتهای فرزندان شهید خود پرداختند و بر تداوم راه و آرمانهای شهدا تأکید کردند.
نظر شما