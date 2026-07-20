به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی که با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی و ایمنسازی شریانهای ارتباطی آسیب دیده از حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنوب کشور به هرمزگان سفر کرده است، شامگاه یکشنبه با حضور در منزل شهید دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با خانواده این شهید والامقام در بندرعباس دیدار و گفت وگو کرد.
فرزانه صادق در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره این سردار رشید، اظهار کرد: شهید تنگسیری بهدرستی در مسیر الهی قرار گرفته بود و نفس گرم و محبت خالصانهاش چنان در دل مردم نفوذ کرد که امروز همه ایران او را از آنِ خود میداند؛ این عشق و ارادت عمومی، نشان از مجاهدتهای خالصانه و بیادعای فرزندی است که تمام هستی خود را در طبق اخلاص نهاد و سرباز راستین اسلام و مکتب بود.
وی خطاب به همسر و فرزندان این شهید بزرگوار بیان کرد: سردار تنگسیری پس از نزدیک به نیمقرن مجاهدت خالصانه، همانند امام و مقتدایش، توفیق شهادت را از درگاه خداوند متعال دریافت کرد و به این موهبت عظیم نائل آمد.
بنا بر این گزارش، در این دیدار همسر شهید تنگسیری نیز ضمن قدردانی از حضور وزیر راه و شهرسازی در منزل ایشان، اخلاص و مردمیبودن را شاخصه بارز زندگی این شهید والامقام برشمرد و با اشاره به سیره عملی شهید تنگسیری گفت: او تا پایان عمر سرباز بود و سربازی بیادعا باقی ماند و در تمام این سالها، با وجود دوری از خانواده، همواره راه خدمت را برگزید و زندگی خود را بیهیچ ادعایی و تنها برای ادای تکلیف، وقف مردم و محرومان کرد.
خانواده این شهید بزرگوار در پایان این دیدار تاکید کردند که راه خدمت و همراهی با مردم، بهویژه در مناطق محروم جنوب کشور را به عنوان میراثداران این شهید، ادامه خواهند داد.
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