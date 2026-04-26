رسیدگی و خدمتگزاری به مردم وصیت امام راحل و رهبر شهید انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ طرح ملی بنیاد کرامت رضوی به ارزش ۱۱ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در سراسر کشور، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، با اشاره به روایتی از امام رضا (ع)، خاطرنشان کرد: حضرت فرمودند هر کس مشکلی را از مؤمنی برطرف کند و گرهی از زندگی او بگشاید، خداوند متعال در قیامت گرههای او را میگشاید. بهترین پاداش در روز قیامت، حل شدن گرفتاریهای انسان است. به هر مقدار که در این دنیا گره از کار یک مسلمان بگشاییم، خداوند گرههای ما را در قیامت باز میکند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: از پیامبر عظیمالشأن سؤال کردند بهترین مردم چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند آنهایی که نفعشان برای دیگران باشد و به مردم خدمت کنند. اینان جزو بهترین مردمان از نگاه پیامبر هستند.
وی با اشاره به آیه ۱۷ سوره رعد، خاطرنشان کرد: خداوند کارهای خیری را که برای خدمت به مردم صورت میگیرد به آب تشبیه کرده است. کفی که روی آب است از بین میرود و نابود میشود، اما آبی که به زمین برود برکت میدهد و موجب حیات و محصول زراعی میشود. خدمت به مردم نیز همینگونه است؛ برکت دارد و آثارش ماندگار است.
مروی ادامه داد: خداوند در قرآن کریم میفرماید «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»؛ ما بنیآدم را کرامت بخشیدیم. انسان کریم آفریده شده و خداوند به انسان عزت و عظمت داده است. حضرت رضا (ع) تجلی اعلی کرامت الهی هستند و بنیاد کرامت نیز از نام خود حضرت گرفته شده است؛ بنیادی که بتواند در حد توان، گره از کار مردم بگشاید و نیازها را برطرف کند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سیره ائمه اطهار (ع) اظهار کرد: اگر حضرت رضا (ع) اکنون حضور مادی در میان ما داشتند، قطعاً یکی از کارهایی که بر آن اهتمام داشتند، گرهگشایی از کار مردم بود. رسیدگی به مردم و رفع مشکلات آنان جزو کارهای اصلی و روزانه امامان ما بوده است. ما نیز در این دستگاه مقدس که متعلق به حضرت رضا (ع) است، وظیفه خود میدانیم به پیروی از ایشان، در حد توانمان گرهگشا و خدمترسان باشیم.
وی با اشاره به اهدای جهیزیه و سایر خدمترسانیهای صورت گرفته توسط آستان قدس رضوی، تأکید کرد: ما منت خدا و امام رضا (ع) را داریم که توفیق خدمتگزاری کوچکی به مردم را به ما عنایت کردند؛ هیچ منتی بر کسی نداریم. انجام وظیفه کردهایم و حضرت رضا (ع) همین توقع را از ما دارند.
مروی با یادآوری تأکیدات امام راحل و رهبر شهید انقلاب بر رسیدگی به مردم گفت: رهبر عزیز و شهید ما همواره بر توجه به مردم تأکید داشتند. حتی به دفتریان خود میفرمودند اگر کسی نامهای ارسال میکند و درخواستی دارد که برای شما انجامش مقدور نیست، لااقل تماس بگیرید و بگویید نامه شما خوانده شد، اما امکان اجابت نیست. نامه مردم نباید بیجواب بماند. آن دسته از درخواستهایی هم که امکان انجام دارد، معطل نکنید و گرهگشایی کنید.
تولیت آستان قدس رضوی با نقل قولی از امام راحل (ره) تصریح کرد: امام میفرمود یکی از بزرگترین جهات معنوی، خدمت به خلق الله است. این کار انسان را رشد میدهد، بالا میبرد و موجب کمال و قرب به خداوند میشود. هر حرکتی در جهت کمک به مردم و مستضعفان، عمل صالح است.
وی در تبیین سیاست خدمترسانی آستان قدس خاطرنشان کرد: خدمت منحصر به حرم نیست. هر کجا بتوانیم به مردم خدمت کنیم، آن جا را حرم میدانیم و آن خدمت را خادمی حضرت رضا (ع) میدانیم. اگر کسی در بندرعباس، نهبندان یا هرکجای این عالم به قصد قربت و به نیابت از امام رضا (ع) کار کوچکی برای مردم انجام دهد، خادم امام رضاست. دامنه خادمی وسیع و گسترده است.
مروی افزود: رویکرد ما در ارائه خدمات، توانمندسازی است. باید افراد را توانمند کنیم، آموزش فنی و حرفهای ببینند و خودشان وارد عرصه کار شوند. کمک یکبار و دوبار خوب است، اما مهم توانمندسازی نیازمندان است.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ تحمیلی قلدرانه آمریکای جنایتکار را انشاءالله با پیروزی به پایان میرسانیم. تا الان هم ایران پیروز بوده است. ابرقدرت آمریکا و نوچه بیرحم و سنگدلش، به ایران حمله کردند، اما به هیچیک از اهداف خود نرسیدند. دشمن ضربه خورد، آبرویش رفت. آن هیمنه و ابرقدرتی آمریکا فرو ریخت. آن جام ابرقدرتی آمریکا از بین رفت.
وی تصریح کرد: دیگر آن روزگاری که آمریکا در هر کشوری اراده کند لشگرکشی کند و آن کشور را تحت سلطه خود درآورد، تمام شد. آمریکا در ایران گیر کرد و شکست خورد، چون به هیچیک از اهداف خود نرسید و نخواهد رسید.
مروی با تأکید بر نقش مردم در بازسازی پس از جنگ خاطرنشان کرد: جنگ آسیبهایی به زندگی مردم زده است. مردم عزیز ایران همانطور که اکنون شبها در میدانها حضور دارند و کار بسیار زیبایی انجام میدهند، باید این حضور را با همین قوت و کثرت ادامه دهند تا نتیجه نهایی. پس از پیروزی نیز انشاءالله همه توان خود را برای سازندگی و ترمیم خرابیها به کار گیریم. همانطور که رهبر شهید ما فرمودند، خداوند نصرت را برای این مردم مقدر کرده است. انشاءالله روز به روز بر قدرت، عظمت، شوکت، عزت و اقتدار این ملت بزرگ، با فرهنگ، بصیر و مقاوم افزوده شود.
