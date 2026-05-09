مروی:رسالت ما صیانت از وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار جمعی از فعالان برپایی اجتماعات مردمی مشهد اظهار کرد: امروز همه اقشار از افراد با حجاب و بی‌حجاب، حتی برخی از مخالفان و کسانی که سوءتفاهم داشتند، در کنار هم به صف دفاع از کشور و نظام پیوستند. این دستاورد بزرگی است و باید از آن صیانت کرد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: اگر خانم‌های بدحجاب در تجمعات حاضر شوند، پرچم ایران را به دست بگیرند و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دهند، همین امر موجب ناراحتی نتانیاهو و ترامپ می‌شود. این خودش یک معیار است. به چنین بانوانی باید خوش‌آمد گفت.

وی گفت: دشمن باید بداند که همه ملت ایران با ظاهرهای مختلف پشتیبان نظام هستند. ما نیز باید سعه صدر داشته باشیم و نگاهمان عمیق باشد.

مروی افزود: نه می‌گوییم مذاکره کنید و نه میگوییم مذاکره نکنید، نه میگوییم صلح و نه می‌گوییم جنگ؛ ما تابع ولی فقیه هستیم. به هیئت مذاکره‌کننده اعتماد داریم و از آنها می‌خواهیم از موضع اقتدار، قدرت و عزت سخن بگویند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: کسبه حبیب خدا هستند؛ حبیب الله باید دغدغه بندگان خدا را داشته باشد. به حمدالله قشر بازاری ایران همواره از دین و مکتب دفاع کرده است.

وی گفت: بازاریان نباید اجازه دهند برخی افراد فرصت‌طلب، نقشه دشمن را برای ضربه به ایران تکمیل کنند؛ خود بازاریان باید با فرصت طلبان مقابله کنند.

مروی بیان کرد: در جنگ هستیم و باید صرفه‌جویی را مد نظر داشته باشیم. به دیگران رسیدگی کنیم؛ کسانی بیکار شده‌اند و مشکلاتی دارند به یکدیگر کمک کنیم تا ان‌شاءالله با سربلندی از این شرایط عبور کنیم.