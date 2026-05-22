همه چیز درباره پدیده «سلاح دزدی» در ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی طی چند روز اخیر چندین نفر از جمله دو نظامی اسرائیلی را به اتهام سرقت اسلحه از پایگاه‌های ارتش تل‌آویو دستگیر کردند. این جدیدترین تحولات در خصوص حوادث دامنه‌دار سرقت تسلیحات از پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی است که در سال‌های اخیر به پدیده‌ای مکرر تبدیل شده است.

الجزیره در مقاله خود به چندین سوال در خصوص این پدیده پاسخ داده و می‌نویسد که بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیست، بازداشت‌شدگان در حداقل ۴ حادثه سرقت که در چند هفته گذشته رخ داده بود، دست داشته‌اند و توانستند اسلحه‌های سرقت شده را از پایگاه‌های نظامی اسرائیل به مقاصد داخلی نامشخص منتقل کنند.

حجم تسلیحات سرقت شده چقدر است؟

داده‌های حاصل از تحقیقات پلیس نظامی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که انبارهای ارتش به چیزی شبیه به یک فروشگاه باز برای سلاح‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. ارتش اسرائیل در ۱۰ سال اخیر حدود ۲۰۰ حادثه سرقت بزرگ از داخل پایگاه‌های نظامی خود را ثبت کرده است که به صورت میانگین ۲۰ حادثه سرقت بزرگ در سال صورت گرفته است.

مقامات صهیونیستی حوادثی را در سال‌های اخیر بین ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ مستند کرده‌اند که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به سرقت ۳۰ هزار گلوله از پایگاه «سدی تیمان» در جنوب و ۷۰ هزار گلوله از پایگاه‌های نظامی در شمال و جولان اشغالی اشاره کرد. در حال حاضر مجموع مهمات سرقت شده از پادگان‌های ارتش، از ۱۰۰ هزار گلوله فراتر رفته است.

سرقت‌ها فقط به سلاح‌های سبک مانند تفنگ و کلت و گلوله های آنها محدود نمی‌شود، بلکه شامل سلاح‌های مرگبار مانند موشک‌های ضد تانک، خمپاره، سیستم‌های دفاعی پیشرفته برای نیروهای زمینی، مسلسل و نارنجک، و دستگاه‌های دید در شب پیشرفته نیز می‌شود که بازار اقلام سرقت شده را سالانه به میلیون‌ها دلار تخمین می کند.

عاملان سرقت تسلیحات از پادگان‌های رژیم صهیونیستی

تحقیقات داخلی نشان می‌دهد که آنچه اتفاق می‌افتد یک خیانت داخلی است و سرقت اسلحه از پایگاه‌ها و پادگان‌های نظامی اسرائیل توسط سربازان و افسران یا با همکاری آنها و به صورت حرفه‌ ای و با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.

تحقیقات در سال ۲۰۲۶، از دست داشتن دو نظامی اسرائیلی از یگان‌های رزمی در انجام ۴ عملیات سرقت بزرگ پرده برداشت و آنها به همراه گروهی از افراد دیگر در روز شنبه ۹ مه جاری دستگیر شدند. در اواخر آوریل گذشته نیز پلیس نظامی اسرائیل دو نظامی زن صهیونیست را دستگیر کرد و اتهامات جنایی مبنی بر سرقت اسلحه و مهمات از یک پایگاه نظامی در منطقه نقب به آنها وارد کرد.

چرا نظامیان صهیونیست اسلحه سرقت می‌کنند؟

وسوسه مالی مهمترین انگیزه برای این سرقت‌ها است، قیمت یک تفنگ مدل «ام ۱۶» -به عنوان مثال- در بازار سیاه به ۱۰۰ هزار شیکل می‌رسد. لذا برخی از نظامیان، به ویژه افرادی که در یگان‌های لجستیکی کار می‌کنند و افسران درجه‌دار که دارای اختیارات دسترسی به انبارها هستند، به سرقت اسلحه و فروش آن ترغیب می‌شوند.

بر اساس وب‌سایت «آی ۲۴»، قیمت سلاح های خودکار سرقت شده، نارنجک‌ها و موشک‌های قابل حمل در سال‌های اخیر از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و لبنان دو برابر شده است که سرقت را به راهی سریع برای ثروتمند شدن یا پرداخت بدهی‌های سربازان تبدیل می‌کند.

تسلیحات سرقت شده به چه کسانی می‌رسد؟

گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تسلیحات سرقت شده از پادگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی به دست چندین گروه می‌رسد که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به باندهای جنایت سازمان‌ یافته در اسرائیل اشاره کرد. برخی از این تسلیحات نیز به دست مقاومت فلسطین می‌افتد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که یک تحقیق محرمانه با همکاری پلیس نظامی منجر به دستگیری نظامیان ذخیره مظنون به سرقت ده‌ها نارنجک از یک پایگاه نظامی در جنوب سرزمین‌های اشغالی و فروش آنها به طرف‌های مختلف در ازای دریافت هزاران شیکل شده است.

همچنین گزارشی که کانال صهیونیستی «کان» در مه ۲۰۲۴ منتشر کرد، اشاره داشت که حدود ۱۵ نارنجک سرقت شده از ارتش رژیم صهیونیستی، در همان ماه در حوادث جنایی مختلف در سرزمین های اشغالی استفاده شده است. دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند که سرقت سلاح و مهمات از پایگاه‌های نظامی‌، یکی از منابع تجهیز گروه‌های مقاومت فلسطینی در کرانه باختری، به ویژه در استان‌های نابلس و جنین، است. البته این گروه‌ها از طریق راهکارهای دیگر از جمله قاچاق سلاح و مهمات از طریق مرزها با مصر، اردن و لبنان نیز به سلاح مورد نظر دست پیدا می‌کنند.

روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» نیز گزارش داد که ارتش اسرائیل سال‌هاست از سرقت سلاح از پایگاه‌های خود در سراسر اراضی اشغالی، به ویژه در نقب، رنج می‌برد. به نوشته این روزنامه بسیاری از سلاح‌های سرقت شده در سال‌های اخیر توسط نظامیان و با همکاری پیمانکاران غیرنظامی که در پایگاه‌های نظامی اسرائیل کار می‌کنند، به دست آمده است.