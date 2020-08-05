به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرعماد بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه راه‌اندازی واحدهای مدرن تخم‌مرغ در دستور کار قرارداد، ابراز داشت: با این اقدام پیش‌بینی می‌شود تولید تخم‌مرغ در استان سمنان به ۲۸ هزار تن برسد.

وی ضمن بیان اینکه ۴۱ هزار مرغ تخم‌گذار در استان سمنان وجود دارد، افزود: با راه‌اندازی واحدهای مدرن مرغ تخم‌گذار قطعاً سطح تولید تخم‌مرغ در سطح استان افزایش خواهد یافت.

راه اندازی ۵۲ واحد نوغان داری در استان سمنان

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه ۳۵۹ واحد مرغ گوشتی نیز در استان فعال است، ابراز داشت: از این تعداد واحد پرورش مرغ ۵۶ هزار تن مرغ تولید می‌شود که با توجه به آمار ارائه‌شده در زمینه مرغ تخم‌گذار، گوشتی و تخم‌مرغ به‌روشنی می‌توان دریافت که ظرفیت خوبی در این حوزه برای استان وجود دارد.

میرعماد ضمن بیان اینکه علاوه بر مرغ و تخم‌مرغ، هشت واحد پرورش بوقلمون و ۱۷ واحد پرورش شترمرغ نیز در سطح استان فعالیت دارد، تصریح کرد: راه‌اندازی این واحدهای طیور می‌تواند ضمن ایجاد درآمد زایی به رونق اقتصادی استان نیز کمک کند.

وی بابیان اینکه طی دو سال گذشته ۵۲ واحد نوغان‌داری در سطح استان سمنان راه‌اندازی شده است، افزود: با توجه به اشتغال خوب و درآمدزایی مستمر نوغان‌داری به‌ویژه در حوزه زنان روستایی لذا توسعه و ترویج نوغان‌داری در روستاهای استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

تویعه کشت گلخانه‌ای در دستور کار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه ۱۷۳ هکتار در استان گلخانه ایجادشده است، ابراز داشت: طی سال گذشته به میزان ۳۷ هکتار و در سال قبل از آن نیز به میزان ۳۳ هکتار کشت گلخانه‌ای صورت گرفته است.

میرعماد ضمن بیان اینکه انجام کشت گلخانه‌ای در ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: این مهم می‌تواند ضمن مدیریت مصرف آب منجر به افزایش اشتغال و ارتقا تولید محصولات کشاورزی استان سمنان نیز شود.

وی ضمن بیان اینکه توسعه کشت گلخانه‌ای در دستور کار جهاد کشاورزی استان سمنان قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه و ترویج این نوع کشاورزی محسوب می‌شود لذا تداوم و تقویت کشت گلخانه‌ای برنامه‌ای که پیگیری خواهد شد.