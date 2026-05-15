شعبانی: قوه قضائیه با محتکران و مفسدان اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه همدان اظهار کرد: دشمنان همواره به دنبال غارت منابع کشورها هستند و تعاملات بین‌المللی آن‌ها نه بر اساس اخلاق و قوانین، بلکه صرفاً مبتنی بر منافع اقتصادی است.

وی با اشاره به رویکرد منفعت‌طلبانه رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کشورهایی نظیر چین، افزود: استکبار برای دستیابی به اهداف خود از هیچ جنایتی، حتی کشتار زنان و کودکان بی‌گناه، فروگذار نمی‌کند و مرور تاریخ ۵۰۰ ساله استعمار نشان می‌دهد که تنها عاملی که می‌تواند ماشین جنگی و منفعت‌طلبی آن‌ها را متوقف کند، ایستادگی و تقویت قدرت درونی است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه دیپلماسی در جهان امروز بر پایه «منطق قدرت» استوار است، بیان کرد: آمریکا قصد داشت پیش از سفر به چین، با به زانو درآوردن ایران از موضع قدرت وارد مذاکره شود، اما مقاومت ملت ایران این نقشه را با شکست مواجه کرد به شکلی که امروز اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه به گونه‌ای است که کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را با هوشمندی در دست دارد.

آیت‌الله شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حفظ انسجام ملی تاکید کرد و گفت: وجود اختلاف نظر در جامعه امری طبیعی است، اما برای جلوگیری از تبدیل شدن این اختلافات به چالش‌های اساسی، باید تبعیت از ولایت فقیه را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم.

وی همچنین با اشاره به آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها در پی حملات دشمن، از عموم مردم خواست تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ضمن تقدیر از تلاش مسئولان در تامین کالاهای اساسی، ریشه بخشی از گرانی‌ها را ناشی از شرایط جنگی و بخشی دیگر را مربوط به عوامل داخلی دانست و تصریح کرد: قوه قضائیه باید با محتکران و مفسدان اقتصادی با قاطعیت برخورد کند و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با سوءاستفاده‌گران در بازار بسیار راهگشا خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تحصیلی، از معلمان دلسوز خواست تا با تداوم حضور در مساجد و برگزاری جلسات شبانه، به رفع اشکال و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان کمک کنند.