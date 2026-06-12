به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر جمعه در مراسم نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت «حسن عشوری» در گلزار شهدای خوشنام اظهار کرد: شهید عشوری در زمینه‌های گوناگون روایت‌های مختلفی دارد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه اطاعت از فرمایشات رهبری از سوی ملت و مسئولان ضروری است، گفت: به تمام مذاکره‌کنندگان با آمریکا می‌گویم مطالبه‌گر مردم باشید نه معامله‌گر. ما شروع‌کننده جنگ نبوده‌ایم اما سرسوزنی از مطالبات خود عقب نمی‌نشینیم.

وی ادامه داد: هرکس بخواهد به ما زور بگوید یا بر ما جنگ تحمیل کند، ملت ما با قدرت بر دهان او خواهد زد. همه ما مسئولان موظفیم آنچه مردم می‌گویند انجام دهیم و نباید در این زمینه کوتاهی کنیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما امروز با تمام توان در جنگ ترکیبی قرار داریم و محاصره را با برنامه‌ریزی محاصره کرده‌ایم.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه امروز ترامپ قمار هر روز یک خبر درست می‌کند تا انسجام مردم ما را به هم بزند، افزود: ما در یک جنگ تمام‌عیار هستیم. ترامپ به دنبال بازی با روان مردم است تا انسجام را به هم بزند.

نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا آمده بود مردم را در داخل کشور درگیر کند و به کشورهای حاشیه خلیج فارس بفهماند که امنیت با اوست، اما مردم منطقه فهمیدند امنیت در ایران است.

وی با بیان اینکه در دنیا برای آمریکا آبرویی باقی نمانده و هیچ دستاوردی برای خود ندارد، اضافه کرد: امروز ملت ایران بر قله افتخار تاریخ نشسته است. پیروزی قطعی و آینده درخشان کشور از آن ماست.

حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه آنها به ما حمله کردند چون می‌دانند در آینده نزدیک ایران به یک ابرقدرت تبدیل خواهد شد، افزود: حمله آنان به ما علاوه بر پیروزی و ابرقدرتی، باعث اتحاد بیشتر مردم شد و امروز ما ابرقدرت جهانی هستیم.

حاجی‌بابایی گفت: هیچ کشوری قدرت ایستادگی در برابر آمریکا را نداشت، اما ایران قدرت هیمنه آمریکا را درهم شکست.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: برای مقابله با زورگویان و داشتن کشوری پرقدرت، وحدت و انسجام ملی مهم‌ترین نیاز کشور برای تثبیت دستاوردها و عبور از شرایط کنونی است.

به گزارش مهر؛ شهید حسن عشوری در تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۶ مصادف با ۱۹ ماه مبارک رمضان در درگیری با گروهک تکفیری انصار الفرقان چابهار به شهادت رسید.

طبق وصیت‌نامه خودش، پیکر این شهید در کنار مزار شهید عاشورایی غلامرضا آقاجانی که حدود ۱۸ سال قبل از شهادتش به لقاءالله پیوسته بود، در آستان مقدس ماچیان از شهرستان رودسر به خاک سپرده شد.

از دیگر وصایای این شهید این است که به‌هیچ‌ وجه تا زمان پیدا نشدن قبر مطهر حضرت زهرا (س) برایش سنگ‌ قبر تهیه نکنند.