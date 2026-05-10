به گزارش خبرگزاری مهر. آیت‌الله شیخ عبدالله الدقاق با صدور بیانیه‌ای بازداشت‌های خودسرانه علمای دینی در بحرین را محکوم کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

ما اقدام حکومت بحرین در بازداشت خودسرانه شماری از علمای شیعه را به‌شدت محکوم می‌کنیم.



این اقدام خطرناک، نقض آشکار آزادی بیان و عقیده و تعرضی آشکار به حقوق دینی و مدنی‌ است که هم در تعالیم آسمانی و هم در قوانین و معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.



هدف قرار دادن علما و صاحبان اندیشه و آزادی بیان با اتهام‌ها و بهانه‌های واهی، نه‌تنها کمکی به ثبات و آرامش کشور نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تنش‌ها و تشدید بحران سیاسی و حقوقی در بحرین خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه علما همواره نقش مهمی در دعوت به اصلاح، و تقویت صلح و آرامش عمومی داشته‌اند.



ما تأکید می‌کنیم که ادامه سیاست محدودسازی آزادی‌های دینی و برخورد با شخصیت‌های دینی و فکری، تنها به افزایش نارضایتی و تنش در جامعه منجر خواهد شد.



همچنین مسئولیت کامل این رفتارها و پیامدهای منفی آن بر امنیت و آرامش اجتماعی بر عهده حکومت بحرین است.

بر این اساس ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی علما و افرادی هستیم که به‌دلیل دیدگاه‌ها و مواضع دینی و سیاسی خود بازداشت شده‌اند.



خواهان توقف سیاست بازداشت‌های خودسرانه و احضارهای امنیتی علیه شهروندان، علما و خطیبان دینی هستیم.



از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال نقض مداوم حقوق بشر در بحرین ایفا کنند.



همبستگی کامل خود را با خانواده‌های بازداشت‌شدگان و ملت بحرین در مطالبه عدالت، کرامت انسانی و پاسداری از آزادی‌های عمومی اعلام می‌کنیم.