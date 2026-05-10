  1. استانها
  2. قم
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۳

الدقاق:خواهان توقف بازداشت‌های خودسرانه علیه مردم و علمای بحرین هستیم

الدقاق:خواهان توقف بازداشت‌های خودسرانه علیه مردم و علمای بحرین هستیم

قم- یکی از علمای بحرین گفت: خواهان توقف سیاست بازداشت‌های خودسرانه و احضارهای امنیتی علیه شهروندان، علما و خطیبان دینی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر. آیت‌الله شیخ عبدالله الدقاق با صدور بیانیه‌ای بازداشت‌های خودسرانه علمای دینی در بحرین را محکوم کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ما اقدام حکومت بحرین در بازداشت خودسرانه شماری از علمای شیعه را به‌شدت محکوم می‌کنیم.

این اقدام خطرناک، نقض آشکار آزادی بیان و عقیده و تعرضی آشکار به حقوق دینی و مدنی‌ است که هم در تعالیم آسمانی و هم در قوانین و معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

هدف قرار دادن علما و صاحبان اندیشه و آزادی بیان با اتهام‌ها و بهانه‌های واهی، نه‌تنها کمکی به ثبات و آرامش کشور نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تنش‌ها و تشدید بحران سیاسی و حقوقی در بحرین خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه علما همواره نقش مهمی در دعوت به اصلاح، و تقویت صلح و آرامش عمومی داشته‌اند.

ما تأکید می‌کنیم که ادامه سیاست محدودسازی آزادی‌های دینی و برخورد با شخصیت‌های دینی و فکری، تنها به افزایش نارضایتی و تنش در جامعه منجر خواهد شد.

همچنین مسئولیت کامل این رفتارها و پیامدهای منفی آن بر امنیت و آرامش اجتماعی بر عهده حکومت بحرین است.
بر این اساس ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی علما و افرادی هستیم که به‌دلیل دیدگاه‌ها و مواضع دینی و سیاسی خود بازداشت شده‌اند.

خواهان توقف سیاست بازداشت‌های خودسرانه و احضارهای امنیتی علیه شهروندان، علما و خطیبان دینی هستیم.

از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را در قبال نقض مداوم حقوق بشر در بحرین ایفا کنند.

همبستگی کامل خود را با خانواده‌های بازداشت‌شدگان و ملت بحرین در مطالبه عدالت، کرامت انسانی و پاسداری از آزادی‌های عمومی اعلام می‌کنیم.

کد مطلب 6825236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها